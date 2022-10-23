Тур: 11. Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Петерсен Мартин
Ход матча
15'
49'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
29
Тусар
Люка
30
Крал
Алекс
23
Айдин
Мехмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matthias Kreutzer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Шальке 04
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
24 матча
20.8%
16.7%
62.5%
5 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|5 (2)
|0.45
|Сердар Суат
|3
|0.27
|Рихтер Марко
|2
|0.18
|Тусар Люка
|2
|0.18
|Йоветич Стеван
|1
|0.09
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Зельке Дейви
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|3 (2)
|0.27
|Теродде Симон
|2
|0.18
|Дрекслер Доминик
|1
|0.09
|Полтер Себастьян
|1
|0.09
|Краусс Том
|1
|0.09
|Саласар Родриго
|1
|0.09
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|3
|1
|Шуньич Иван
|4
|0
|Сердар Суат
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|1
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Кристенсен Оливер
|1
|0
|Дордой Мартон
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Бюльтер Мариус
|3
|0
|Теродде Симон
|2
|0
|Тиау Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Бруннер Седрик
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Крал Алекс
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Граймль Лео
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8
Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|19 - 8
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Герта
|1:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|15.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 28
|7
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Бохум
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 13
|7
|11.
|Герта
|1:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|12.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|17.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|18.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|13.
|Герта
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|0:1 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|18.
|Бохум
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Герта 1:0 Шальке 04
Исход игры
Герта
79% (98)
Ничья
14.5% (18)
Шальке 04
6.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
66.1% (78)
Нет
33.9% (40)
Популярный счёт
2:1 Герта
42.7% (53)
1:0 Герта
25% (31)
1:1 Ничья
11.3% (14)
1:2 Шальке 04
4.8% (6)
2:0 Герта
4% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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