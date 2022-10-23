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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Петерсен Мартин
Герта
1:0
Второй тайм: 55'
Шальке 04
0'
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Бюльтер Мариус
1:0
49' Гол
Тусар Люка

Ход матча

15'
 
Бюльтер Мариус
46'
Рихтер Марко
Эджуке Чидера
 
49'
Тусар Люка
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 124
Герта 79% (98)
X 14.5% (18)
Шальке 04 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Шальке 04
2.30
4.10
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
40
Эджуке
Чидера
18
Канга
Вилфрид
19
Йоветич
Стеван
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
23
Айдин
Мехмет
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Герта
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Герта
Шальке 04

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
16.7%
62.5%
5 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.45
Сердар Суат 3 0.27
Рихтер Марко 2 0.18
Тусар Люка 2 0.18
Йоветич Стеван 1 0.09
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.27
Теродде Симон 2 0.18
Дрекслер Доминик 1 0.09
Полтер Себастьян 1 0.09
Краусс Том 1 0.09
Саласар Родриго 1 0.09
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 4 0
Сердар Суат 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Рохель Агустин 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Бутьюс Жан-Поль 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Рихтер Марко 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Бюльтер Мариус 3 0
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Йосида Майя 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
12%
1-15
4
27%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
4
27%
5
20%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8
Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Герта 1:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
14. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
15. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Бохум Заявка 11 2 1 8 11 - 28 7
18. Шальке 04 0:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
11. Герта 1:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
14. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
18. Шальке 04 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта 1:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Герта 79% (98)
    X 14.5% (18)
    Шальке 04 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Герта
    Ничья
    Шальке 04
    2.30
    4.10
    4.80
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    Прогнозы на матч Герта 1:0 Шальке 04

    Исход игры
    Герта
    79% (98)
    Ничья
    14.5% (18)
    Шальке 04
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    42.7% (53)
    1:0 Герта
    25% (31)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    1:2 Шальке 04
    4.8% (6)
    2:0 Герта
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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    Шальке 04
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