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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 60165 Главный судья: Петерсен Мартин
Герта
2:1
Конец матча
Шальке 04
0'
15' Undefined phrase: football_event_
Бюльтер Мариус
1:0
49' Гол
Тусар Люка
75' Желтая карточка
Канга Вилфрид
81' Желтая карточка
Рохель Агустин
1:1
85' Гол
Молле Флоран
86' Желтая карточка
Полтер Себастьян
2:1
88' Гол
Канга Вилфрид
90' Желтая карточка
Лукебакио Доди
90' Желтая карточка
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
90'+7
Голы (видео). Чемпионат Германии...
2:1. Гол Вильфреда Канга (видео)...
1:1. Гол Флорана Молле (видео). ...
1:0. Гол Люка Тузара (видео). Че...

Ход матча

15'
 
Бюльтер Мариус
46'
Рихтер Марко
Эджуке Чидера
 
49'
Тусар Люка
1:0
59'
 
Молле Флоран
Дрекслер Доминик
59'
 
Латца Данни
Краусс Том
73'
Шуньич Иван
Сердар Суат
 
73'
 
Караман Кенан
Айдин Мехмет
75'
Канга Вилфрид
 
81'
Рохель Агустин
 
83'
 
Полтер Себастьян
Бюльтер Мариус
85'
1:1
Молле Флоран
(Полтер Себастьян)
86'
 
Полтер Себастьян
88'
Канга Вилфрид
(Йоветич Стеван)
2:1
90'
Бутьюс Жан-Поль
Йоветич Стеван
 
90'
Лукебакио Доди
 
90'
Дордой Мартон
Лукебакио Доди
 
90'
Рихтер Марко
 
90'
Зельке Дейви
Канга Вилфрид
 
90'
Бутьюс Жан-Поль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Герта 79% (98)
X 14.5% (18)
Шальке 04 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кристенсен
Оливер
16
Кенни
Джонджо
3
Рохель
Агустин
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
14
Лукебакио
Доди
29
Тусар
Люка
8
Сердар
Суат
40
Эджуке
Чидера
18
Канга
Вилфрид
19
Йоветич
Стеван
13
Шволов
Александер
27
Бруннер
Седрик
4
Йосида
Майя
41
Матричани
Хеннинг
23
Айдин
Мехмет
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
9
Теродде
Симон
Герта
4-4-2
Шальке 04
3-5-2

История личных встреч

Герта
Шальке 04

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

24 матча

20.8%
16.7%
62.5%
5 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Б
1:2
Б
3:0
К
3:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 5 (2) 0.45
Сердар Суат 3 0.27
Рихтер Марко 2 0.18
Тусар Люка 2 0.18
Йоветич Стеван 1 0.09
Канга Вилфрид 1 0.09
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Зельке Дейви 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 3 (2) 0.27
Теродде Симон 2 0.18
Дрекслер Доминик 1 0.09
Полтер Себастьян 1 0.09
Молле Флоран 1 0.09
Краусс Том 1 0.09
Саласар Родриго 1 0.09
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 3 1
Шуньич Иван 4 0
Лукебакио Доди 3 0
Сердар Суат 3 0
Рохель Агустин 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Бутьюс Жан-Поль 2 0
Рихтер Марко 2 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Зельке Дейви 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Кристенсен Оливер 1 0
Дордой Мартон 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрекслер Доминик 2 1
Бюльтер Мариус 3 0
Теродде Симон 2 0
Тиау Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Йосида Майя 1 0
Полтер Себастьян 1 0
Шволов Александер 1 0
Бруннер Седрик 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Крал Алекс 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Краусс Том 1 0
Граймль Лео 1 0
Саласар Родриго 1 0
Флик Флориан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
16
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
3
38%
3
19%
31-45
2
25%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Забито

14
10
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
4
29%
1
10%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
4
25%
6
22%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
25%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
РБ Лейпциг - Герта 3:2 Герта - Фрайбург 2:2 Герта - Хоффенхайм 1:1 1.Франкфурт - Герта 0:8
Майнц - Герта 1:1 Герта - Байер Л 2:2 Аугсбург - Герта 0:2 Герта - Боруссия Д 0:1 Боруссия М - Герта 1:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Айнтрахт Бр - Герта 4:4 Вест Бромвич - Герта 2:1 Ноттингем Форест - Герта 3:1 Дерби - Герта 1:0 Солфорд Сити - Герта 0:1 Герта - Галифакс 1:1 Энерги Коттбус - Герта 1:5 Бабельсберг - Герта 0:1 Маккаби Берлин - Герта 0:7
Шальке 04
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хоффенхайм - Шальке 04 5:1 Шальке 04 - Хоффенхайм 0:3 Байер Л - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Аугсбург 2:3
Гутерслох - Шальке 04 0:3 Боруссия Д - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Бохум 3:1 Штуттгарт - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Вольфсбург - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Боруссия М 2:2 Кёльн - Шальке 04 3:1 Бремер - Шальке 04 0:5 Твенте - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Аугсбург 1:1 Шальке 04 - Куфштайн 5:0 Салернитана - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Меппен 1:3 Шальке 04 - Ферль 1:0 Лоне - Шальке 04 0:7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Герта Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
15. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Бохум Заявка 11 2 1 8 11 - 28 7
18. Шальке 04 Заявка 11 1 3 7 11 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
11. Герта Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
14. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
18. Шальке 04 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Герта вырывает победу
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Герта: 55%, Шальке 04: 45%.
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 60165 болельщиков
  • 97'
    Бутьюс Жан-Поль выиграл воздушное противоборство у Латца Данни.
  • 96'
    Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    96'
    Судье надоело, что Бутьюс Жан-Поль тянет время и он наказал его горчичником
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Герта 79% (98)
    X 14.5% (18)
    Шальке 04 6.5% (8)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Герта 2:1 Шальке 04

    Исход игры
    Герта
    79% (98)
    Ничья
    14.5% (18)
    Шальке 04
    6.5% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.93% (66)
    Меньше
    44.07% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.1% (78)
    Нет
    33.9% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Герта
    42.7% (53)
    1:0 Герта
    25% (31)
    1:1 Ничья
    11.3% (14)
    1:2 Шальке 04
    4.8% (6)
    2:0 Герта
    4% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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