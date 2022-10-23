  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
ДАК
0:1
Второй тайм: 58'
Железярне Подбрезова
0'
31' Желтая карточка
Lukas Leginus
33' Желтая карточка
Годал Борис
43' Желтая карточка
Rene Paraj
0:1
52' Гол
David Cobnan
57' Желтая карточка
Крстович Никола

Ход матча

31'
Lukas Leginus
 
33'
 
Годал Борис
43'
 
Rene Paraj
52'
0:1
David Cobnan
57'
Крстович Никола
 
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Железярне Подбрезова
2.35
3.98
4.50
Все Коэффициенты
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
44
Рисванис
Спирос
17
Андзуана
Иоан
4
Фазлагич
Энис
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
71
Lukas
Leginus
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
23
Бакаля
Микулаш
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
7
Daniel
Pavuk
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 8 0.57
Кальмар Жолт 3 0.21
Санто Регё 3 0.21
Веселовски Доминик 2 0.14
Ammar Ramadan 2 0.14
Николаеску Йон 1 0.07
Кружляк Доминик 1 0.07
Небыла Себастьян 1 0.07
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Гаврич Желько 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 6 0.4
Кузма Марек 3 (1) 0.2
Годал Борис 3 0.2
Samuel Datko 2 0.13
Ковачик Петер 2 (1) 0.13
Бариш Дамьян 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Rene Paraj 1 0.07
Andy Masaryk 1 0.07
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 5 0
Крстович Никола 3 0
Рисванис Спирос 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Димун Милан 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Rene Paraj 6 0
Годал Борис 5 0
Брежнаник Михал 3 0
Marek Kristian Bartos 3 0
Daniel Pavuk 3 0
David Cobnan 3 0
Куколь Владимир 2 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Бакаля Микулаш 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Samuel Datko 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
2
20%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
40%
4
36%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Забито

21
20
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
10%
4
20%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
6
29%
3
15%
61-75
5
24%
5
25%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
4
29%
5
31%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
3. Железярне Подбрезова 1:0 15 7 5 3 22 - 15 26
4. ДАК 0:1 14 6 5 3 22 - 14 23
5. Ружомберок 14 5 7 2 19 - 14 22
6. Дукла Банска-Бистрица 15 6 2 7 20 - 25 20
7. Жилина 15 5 4 6 22 - 21 19
8. Тренчин 15 5 3 7 15 - 20 18
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 14 3 5 6 14 - 22 14
11. Скалица 15 2 6 7 11 - 24 12
12. Татран Липтовски-Микулаш 15 1 5 9 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
2. ДАК 0:1 7 5 0 2 15 - 6 15
3. Железярне Подбрезова 1:0 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
5. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Тренчин 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 11 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 5 12
4. Железярне Подбрезова 1:0 8 3 3 2 12 - 10 12
5. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
6. ДАК 0:1 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Тренчин 8 1 2 5 3 - 13 5
9. Жилина 7 1 2 4 8 - 13 5
10. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
11. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
12. Скалица 7 0 3 4 4 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 8 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 6
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Rene Paraj 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 5
ДАК Кальмар Жолт 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    57'
    Крстович Никола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - David Cobnan бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Годал Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Lukas Leginus получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Железярне Подбрезова
2.35
3.98
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:1 Железярне Подбрезова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Железярне Подбрезова
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 