Тур: 15. Стадион: MOL Arena.
2:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаLukas Leginus
33' Желтая карточкаГодал Борис
43' Желтая карточкаRene Paraj
0:1
52' ГолDavid Cobnan
57' Желтая карточкаКрстович Никола
1:1
69' ГолКрстович Никола
82' Желтая карточкаНебыла Себастьян
2:1
86' ГолКрстович Никола
90' Желтая карточкаДимун Милан
90'+3
Ход матча
31'
33'
43'
52'
0:1
57'
69'
1:1
82'
86'
2:1
90'
78
Пинту
Алекс
74
Санто
Регё
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Годал БорисЗащитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
-
99 David CobnanНападающий
-
29 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
92 Marcel Vasil
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
ДАК
Железярне Подбрезова
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|10
|0.71
|Кальмар Жолт
|3
|0.21
|Санто Регё
|3
|0.21
|Веселовски Доминик
|2
|0.14
|Ammar Ramadan
|2
|0.14
|Николаеску Йон
|1
|0.07
|Кружляк Доминик
|1
|0.07
|Небыла Себастьян
|1
|0.07
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Димун Милан
|0
|0
|Гаврич Желько
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|David Cobnan
|7
|0.47
|Кузма Марек
|3 (1)
|0.2
|Годал Борис
|3
|0.2
|Samuel Datko
|2
|0.13
|Ковачик Петер
|2 (1)
|0.13
|Бариш Дамьян
|1
|0.07
|Daniel Pavuk
|1
|0.07
|Rene Paraj
|1
|0.07
|Andy Masaryk
|1
|0.07
|Куколь Владимир
|0
|0
|Грендель Эрик
|0
|0
|Брежнаник Михал
|0
|0
|Issa Adekunle
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальмар Жолт
|5
|0
|Крстович Никола
|4
|0
|Рисванис Спирос
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Димун Милан
|2
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
|Фазлагич Энис
|1
|0
|Санто Регё
|1
|0
|Небыла Себастьян
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грендель Эрик
|3
|2
|Rene Paraj
|6
|0
|Годал Борис
|5
|0
|Брежнаник Михал
|3
|0
|Marek Kristian Bartos
|3
|0
|Daniel Pavuk
|3
|0
|David Cobnan
|3
|0
|Куколь Владимир
|2
|0
|Matej Gresak
|2
|0
|Лудга Рихард
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Кузма Марек
|1
|0
|Бариш Дамьян
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
6
35%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
50%
4
31%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Забито
23
21
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
9%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
7
30%
3
14%
61-75
6
26%
5
24%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
33%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|10
|2
|2
|31 - 13
|32
|2.
|Спартак Трнава
|15
|8
|4
|3
|27 - 14
|28
|3.
|ДАК
|14
|7
|5
|2
|24 - 14
|26
|4.
|Железярне Подбрезова
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|5.
|Ружомберок
|14
|5
|7
|2
|19 - 14
|22
|6.
|Дукла Банска-Бистрица
|15
|6
|2
|7
|20 - 25
|20
|7.
|Жилина
|15
|5
|4
|6
|22 - 21
|19
|8.
|Тренчин
|15
|5
|3
|7
|15 - 20
|18
|9.
|Земплин
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|10.
|Злате Моравце
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|11.
|Скалица
|15
|2
|6
|7
|11 - 24
|12
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|15
|1
|5
|9
|14 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ДАК
|7
|6
|0
|1
|17 - 6
|18
|2.
|Слован Братислава
|6
|5
|1
|0
|18 - 5
|16
|3.
|Железярне Подбрезова
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|4.
|Жилина
|8
|4
|2
|2
|14 - 8
|14
|5.
|Земплин
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Тренчин
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Спартак Трнава
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Ружомберок
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|9.
|Дукла Банска-Бистрица
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|10.
|Скалица
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Злате Моравце
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|8
|0
|3
|5
|6 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|2.
|Слован Братислава
|8
|5
|1
|2
|13 - 8
|16
|3.
|Ружомберок
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|8
|3
|1
|4
|9 - 15
|10
|5.
|Железярне Подбрезова
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|6.
|ДАК
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|7.
|Злате Моравце
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|8.
|Тренчин
|8
|1
|2
|5
|3 - 13
|5
|9.
|Жилина
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|11.
|Земплин
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|12.
|Скалица
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ДАК
|Крстович Никола
|10 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Robert Polievka
|7 (3)
|Ружомберок
|Регали Мартин
|7 (1)
|Железярне Подбрезова
|David Cobnan
|7
|Жилина
|Дурис Давид
|6 (1)
|Железярне Подбрезова
|Грендель Эрик
|2 3
|Тренчин
|Lazar Stojsavljevic
|6
|Железярне Подбрезова
|Rene Paraj
|6
|Железярне Подбрезова
|Годал Борис
|5
|ДАК
|Кальмар Жолт
|5