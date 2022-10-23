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Словакия: Суперлига
2022-2023

Тур: 15. Стадион: .
ДАК
2:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
31' Желтая карточка
Lukas Leginus
33' Желтая карточка
Годал Борис
43' Желтая карточка
Rene Paraj
0:1
52' Гол
David Cobnan
57' Желтая карточка
Крстович Никола
1:1
69' Гол
Крстович Никола
82' Желтая карточка
Небыла Себастьян
2:1
86' Гол
Крстович Никола
90' Желтая карточка
Димун Милан
90'+3
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
16
Брунетти
Матеус
44
Рисванис
Спирос
17
Андзуана
Иоан
4
Фазлагич
Энис
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
71
Lukas
Leginus
1
Лудга
Рихард
39
Marek
Kristian
Bartos
21
Годал
Борис
14
Matej
Gresak
20
Ковачик
Петер
23
Бакаля
Микулаш
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
99
David
Cobnan
29
Кузма
Марек
7
Daniel
Pavuk
ДАК
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Железярне Подбрезова

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 10 0.71
Кальмар Жолт 3 0.21
Санто Регё 3 0.21
Веселовски Доминик 2 0.14
Ammar Ramadan 2 0.14
Николаеску Йон 1 0.07
Кружляк Доминик 1 0.07
Небыла Себастьян 1 0.07
Цыганик Андрей 0 0
Димун Милан 0 0
Гаврич Желько 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
David Cobnan 7 0.47
Кузма Марек 3 (1) 0.2
Годал Борис 3 0.2
Samuel Datko 2 0.13
Ковачик Петер 2 (1) 0.13
Бариш Дамьян 1 0.07
Daniel Pavuk 1 0.07
Rene Paraj 1 0.07
Andy Masaryk 1 0.07
Куколь Владимир 0 0
Грендель Эрик 0 0
Брежнаник Михал 0 0
Issa Adekunle 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальмар Жолт 5 0
Крстович Никола 4 0
Рисванис Спирос 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Димун Милан 2 0
Мухамедбегович Ахмет 2 0
Нджие Сейни 2 0
Качер Мирослав 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Пинту Алекс 1 0
Фазлагич Энис 1 0
Санто Регё 1 0
Небыла Себастьян 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Lukas Leginus 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грендель Эрик 3 2
Rene Paraj 6 0
Годал Борис 5 0
Брежнаник Михал 3 0
Marek Kristian Bartos 3 0
Daniel Pavuk 3 0
David Cobnan 3 0
Куколь Владимир 2 0
Matej Gresak 2 0
Лудга Рихард 2 0
Бакаля Микулаш 2 0
Кузма Марек 1 0
Бариш Дамьян 1 0
Оравец Матей 1 0
Issa Adekunle 1 0
Samuel Datko 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
6%
1
9%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
18%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
6
35%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
50%
4
31%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
1
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Забито

23
21
6 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
2
9%
4
19%
1-15
1
4%
2
10%
16-30
3
13%
5
24%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
7
30%
3
14%
61-75
6
26%
5
24%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
5
33%
5
28%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1
ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован-2 Братислава - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Партизан Бардеёв 7:1 Жилина-2 - Железярне Подбрезова 3:5 Железярне Подбрезова - Дубница 8:0 Славой Требишов - Железярне Подбрезова 0:4 Железярне Подбрезова - Петржалка 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 14 10 2 2 31 - 13 32
2. Спартак Трнава 15 8 4 3 27 - 14 28
3. ДАК 14 7 5 2 24 - 14 26
4. Железярне Подбрезова 15 6 5 4 22 - 17 23
5. Ружомберок 14 5 7 2 19 - 14 22
6. Дукла Банска-Бистрица 15 6 2 7 20 - 25 20
7. Жилина 15 5 4 6 22 - 21 19
8. Тренчин 15 5 3 7 15 - 20 18
9. Земплин 15 5 2 8 16 - 23 17
10. Злате Моравце 14 3 5 6 14 - 22 14
11. Скалица 15 2 6 7 11 - 24 12
12. Татран Липтовски-Микулаш 15 1 5 9 14 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ДАК 7 6 0 1 17 - 6 18
2. Слован Братислава 6 5 1 0 18 - 5 16
3. Железярне Подбрезова 7 4 2 1 10 - 5 14
4. Жилина 8 4 2 2 14 - 8 14
5. Земплин 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Тренчин 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Спартак Трнава 7 3 3 1 10 - 6 12
8. Ружомберок 8 2 4 2 9 - 9 10
9. Дукла Банска-Бистрица 7 3 1 3 11 - 10 10
10. Скалица 8 2 3 3 7 - 11 9
11. Злате Моравце 7 1 4 2 8 - 11 7
12. Татран Липтовски-Микулаш 8 0 3 5 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 8 5 1 2 17 - 8 16
2. Слован Братислава 8 5 1 2 13 - 8 16
3. Ружомберок 6 3 3 0 10 - 5 12
4. Дукла Банска-Бистрица 8 3 1 4 9 - 15 10
5. Железярне Подбрезова 8 2 3 3 12 - 12 9
6. ДАК 7 1 5 1 7 - 8 8
7. Злате Моравце 7 2 1 4 6 - 11 7
8. Тренчин 8 1 2 5 3 - 13 5
9. Жилина 7 1 2 4 8 - 13 5
10. Татран Липтовски-Микулаш 7 1 2 4 8 - 12 5
11. Земплин 7 1 1 5 6 - 14 4
12. Скалица 7 0 3 4 4 - 13 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 10 (3)
Дукла Банска-Бистрица Robert Polievka 7 (3)
Ружомберок Регали Мартин 7 (1)
Железярне Подбрезова David Cobnan 7
Жилина Дурис Давид 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Грендель Эрик 2 3
Тренчин Lazar Stojsavljevic 6
Железярне Подбрезова Rene Paraj 6
Железярне Подбрезова Годал Борис 5
ДАК Кальмар Жолт 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Rene Paraj получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Годал Борис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Lukas Leginus получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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