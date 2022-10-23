Тур: 11. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Абиссо Росарио
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Ход матча
10'
12'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бога ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
34 Хила МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Лацио
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
30 матчей
36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|4
|0.36
|Коопмейнерс Теун
|4 (2)
|0.36
|Муриэль Луис
|1 (1)
|0.09
|Малиновский Руслан
|1
|0.09
|Пашалич Марио
|1
|0.09
|Хёйлунн Расмус
|1
|0.09
|Толой Рафаэл
|1
|0.09
|Демирал Мерих
|1
|0.09
|Скальвини Джорджио
|1
|0.09
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (1)
|0.55
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.36
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0.27
|Альберто Луис
|3
|0.27
|Педро Родригес
|2
|0.18
|Андерсон Фелипе
|1
|0.09
|Весино Матиас
|1
|0.09
|Романьоли Алессио
|1
|0.09
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|5
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Демирал Мерих
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маурицио Сарри
|4
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Катальди Данило
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Дзакканьи Маттиа
|2
|0
|Максимиану Луиш
|0
|1
|Антонио Маркос
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Башич Тома
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1
Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Лацио
|1:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|22 - 5
|24
|4.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|5.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|10.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 14
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Лацио
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Лечче
|Юлманд Мортен
|1 4
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Лацио
Исход игры
Аталанта
56.5% (74)
Ничья
32.8% (43)
Лацио
10.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
63.25% (74)
Меньше
36.75% (43)
Обе команды забьют
Да
87.18% (102)
Нет
12.82% (15)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
35.9% (47)
1:1 Ничья
21.4% (28)
2:2 Ничья
9.2% (12)
1:0 Аталанта
7.6% (10)
3:2 Аталанта
5.3% (7)
1:2 Лацио
3.8% (5)
2:0 Аталанта
3.1% (4)
3:1 Аталанта
1.5% (2)
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