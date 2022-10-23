Педро прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную на Весино, которому пробить не позволили.

Врачи "Аталанты" появляются на поле, на газоне лежит один из игроков команды хозяев.

Негусто у нас с опасными моментами, да и ударов в целом немного - 7 на двоих, а в створ было одно-единственное попадание, которое привело к голу.

Ничего интересного на поле в последние минуты не происходит, команды как будто готовы докатать до перерыва.

Весино приближается к штрафной хозяев и наносит удар в ближний угол, однако Спортьелло без особого труда забирает мяч.

2 минуты добавляет арбитр к основному времени первого тайма.

А вот и момент! Хатебур после навеса с левого фланга остался без опеки и пробил головой с угла вратарской - мяч прошел чуть выше створа!

Де Рон жестковато встречает на чужой половине поля Милинковича-Савича, не сразу серб поднимается на ноги.

Показывают нам крупным планом Руслана Малиновского, пока без него игра у "Аталанты" не клеится, издали пробить также некому.

Гости разыграли угловой на левом фланге, после чего Катальди низом направил мяч в штрафную, однако оборона "Аталанты" справилась.

Снова Милинкович-Савич получает по ногам от Де Рона в центральном круге, арбитр по-прежнему за карточками не тянется.

Муриэль на скорости ворвался в штрафную с левого края, уложил на замахе одного соперника, но подстраховка в лице Катальди подоспела вовремя.

Соппи фолит в чужой штрафной площади, не давая римлянам разогнать контратаку.

Теперь уже Дзакканьи фолит на фланге атаки, проиграв единоборство Околи.

23' Потихоньку что-то начинает получаться у "Аталанты", моменты у ворот Проведеля скоро должны быть.

21' Лукман пробил низом из-за пределов штрафной, Муриэль же пяткой пытался подкорректировать траекторию, но в итоге направил мяч мимо створа.

20' Первый угловой "Аталанты" успехом не увенчался, довольно легко гости мяч выбили.

19' Муриэль протащил мяч по левому флангу и нашел в штрафной Соппи, который в борьбе с защитником заработал лишь угловой.

18' Весино завершает позиционную атаку "Лацио" ударом с края штрафной - мяч разминулся со створом.

16' Пока ровным счётом ничего не клеится впереди у "Аталанты", на ровном месте бергамаски теряют мячи.

14' В онлайн-таблице "Лацио" догоняет по очкам "Аталанту". Если сегодня еще и "Рома" победит "Наполи", то первую пятерку будет разделять всего два очка.

13' Околи получает отложенную желтую карточку за один из фолов.

12' Милинкович-Савич отмечается ударом из-за пределов штрафной, Весино выскочил из-за спины защитника, однако не смог попасть по мячу, чтобы подправить его в створ.