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Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Аталанта
0:1
Первый тайм: 45'
Лацио
0'
0:1
10' Гол
Дзакканьи Маттиа
12' Желтая карточка
Околи Меме
0:1. Гол Маттиа Дзакканьи (видео...

Ход матча

10'
0:1
Дзакканьи Маттиа
(Педро Родригес)
12'
Околи Меме
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 132
Аталанта 56.8% (75)
X 32.6% (43)
Лацио 10.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Лацио
5.19
3.71
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
5
Околи
Меме
28
Демирал
Мерих
42
Скальвини
Джорджио
33
Хатебур
Ханс
93
Соппи
Брэндон
15
Де
Рон
Мартен
7
Коопмейнерс
Теун
88
Пашалич
Марио
11
Лукман
Адемола
9
Муриэль
Луис
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
5
Весино
Матиас
9
Педро
Родригес
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
Аталанта
3-4-1-2
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Лацио

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 4 0.36
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.36
Муриэль Луис 1 (1) 0.09
Малиновский Руслан 1 0.09
Пашалич Марио 1 0.09
Хёйлунн Расмус 1 0.09
Толой Рафаэл 1 0.09
Демирал Мерих 1 0.09
Скальвини Джорджио 1 0.09
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.55
Дзакканьи Маттиа 4 0.36
Милинкович-Савич Сергей 3 0.27
Альберто Луис 3 0.27
Педро Родригес 2 0.18
Андерсон Фелипе 1 0.09
Весино Матиас 1 0.09
Романьоли Алессио 1 0.09
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 5 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Околи Меме 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Марушич Адам 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1
Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Лацио 1:0 Заявка 11 7 3 1 22 - 5 24
4. Аталанта 0:1 Заявка 11 7 3 1 16 - 7 24
5. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио 1:0 Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта 0:1 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта 0:1 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Лацио 1:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
5. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
6. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
7. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
8. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Весино приближается к штрафной хозяев и наносит удар в ближний угол, однако Спортьелло без особого труда забирает мяч.
  • 42'
    Ничего интересного на поле в последние минуты не происходит, команды как будто готовы докатать до перерыва.
  • 40'
    Негусто у нас с опасными моментами, да и ударов в целом немного - 7 на двоих, а в створ было одно-единственное попадание, которое привело к голу.
  • Травма, повреждение
    38'
    Врачи "Аталанты" появляются на поле, на газоне лежит один из игроков команды хозяев.
  • 37'
    Педро прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную на Весино, которому пробить не позволили.
  • 35'
    10 минут остается до перерыва, быстрый гол "Лацио" позволяет римлянам спокойно контролировать ход встречи.
  • Фол, нарушение
    34'
    Теперь уже Дзакканьи фолит на фланге атаки, проиграв единоборство Околи.
  • Фол, нарушение
    33'
    Соппи фолит в чужой штрафной площади, не давая римлянам разогнать контратаку.
  • 32'
    Муриэль на скорости ворвался в штрафную с левого края, уложил на замахе одного соперника, но подстраховка в лице Катальди подоспела вовремя.
  • Фол, нарушение
    30'
    Снова Милинкович-Савич получает по ногам от Де Рона в центральном круге, арбитр по-прежнему за карточками не тянется.
  • Угловой
    28'
    Гости разыграли угловой на левом фланге, после чего Катальди низом направил мяч в штрафную, однако оборона "Аталанты" справилась.
  • 27'
    Показывают нам крупным планом Руслана Малиновского, пока без него игра у "Аталанты" не клеится, издали пробить также некому.
  • Фол, нарушение
    26'
    Де Рон жестковато встречает на чужой половине поля Милинковича-Савича, не сразу серб поднимается на ноги.
  • Опасный момент
    24'
    А вот и момент! Хатебур после навеса с левого фланга остался без опеки и пробил головой с угла вратарской - мяч прошел чуть выше створа!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Потихоньку что-то начинает получаться у "Аталанты", моменты у ворот Проведеля скоро должны быть.
    • 21'
      Лукман пробил низом из-за пределов штрафной, Муриэль же пяткой пытался подкорректировать траекторию, но в итоге направил мяч мимо створа.
    • Угловой
      20'
      Первый угловой "Аталанты" успехом не увенчался, довольно легко гости мяч выбили.
    • 19'
      Муриэль протащил мяч по левому флангу и нашел в штрафной Соппи, который в борьбе с защитником заработал лишь угловой.
    • 18'
      Весино завершает позиционную атаку "Лацио" ударом с края штрафной - мяч разминулся со створом.
    • 16'
      Пока ровным счётом ничего не клеится впереди у "Аталанты", на ровном месте бергамаски теряют мячи.
    • 14'
      В онлайн-таблице "Лацио" догоняет по очкам "Аталанту". Если сегодня еще и "Рома" победит "Наполи", то первую пятерку будет разделять всего два очка.
    • Желтая карточка
      13'
      Околи получает отложенную желтую карточку за один из фолов.
    • 12'
      Милинкович-Савич отмечается ударом из-за пределов штрафной, Весино выскочил из-за спины защитника, однако не смог попасть по мячу, чтобы подправить его в створ.
    • 11'
      Последний очный матч команды проводили в январе в Риме, тогда зрители забитых мячей не увидели. Сегодня дело быстро сдвинулось с мертвой точки.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МАТТИА ДЗАККАНЬИ!
      Педро получает мяч на правом краю штрафной и простреливает в центр, Дзакканьи опережает всех соперников и вгоняет снаряд в сетку!
    • 9'
      Напомним, что после вчерашней победы "Милана" "Аталанта" упала на третье место, но плотность вверху таблицы всё равно довольно высока. "Лацио" также совсем недалеко.
    • Угловой
      7'
      С подачей Катальди с углового оборона "Аталанты" справилась, с подбора пробил Марушич, однако мяч после рикошета достался Спортьелло.
    • 6'
      Катальди со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, а один из игроков "Аталанты" отправляет мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      5'
      Дзакканьи пошел на двоих соперников на левом полуфланге и заработал штрафной в борьбе с Соппи.
    • Фол, нарушение
      4'
      Теперь Коомпейнерс жестковато блокирует проход одного из соперников, по такой игре карточки не за горами.
    • Фол, нарушение
      3'
      Околи на чужой половине поля не по правилам атакует Весино, не сразу тот поднимается с газона.
    • 2'
      Поактивнее стартовые мгновения встречи проводят гости, что, в принципе, "Аталанту" устраивает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Лацио

    Исход игры
    Аталанта
    56.5% (74)
    Ничья
    32.8% (43)
    Лацио
    10.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.25% (74)
    Меньше
    36.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    35.9% (47)
    1:1 Ничья
    21.4% (28)
    2:2 Ничья
    9.2% (12)
    1:0 Аталанта
    7.6% (10)
    3:2 Аталанта
    5.3% (7)
    1:2 Лацио
    3.8% (5)
    2:0 Аталанта
    3.1% (4)
    3:1 Аталанта
    1.5% (2)
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