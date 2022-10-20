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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Аталанта
 
Позже
Лацио

История личных встреч

Аталанта
Лацио

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

30 матчей

36.7%
20%
43.3%
11 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
6 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:2
СA
1:4
СA
3:2
СA
3:3
К
0:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
3:4
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
К
2:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 4 0.4
Коопмейнерс Теун 4 (2) 0.4
Муриэль Луис 1 (1) 0.1
Малиновский Руслан 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Хёйлунн Расмус 1 0.1
Толой Рафаэл 1 0.1
Демирал Мерих 1 0.1
Скальвини Джорджио 1 0.1
Соппи Брэндон 0 0
Де Рон Мартен 0 0
Меле Йоаким 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (1) 0.6
Милинкович-Савич Сергей 3 0.3
Дзакканьи Маттиа 3 0.3
Альберто Луис 3 0.3
Педро Родригес 2 0.2
Андерсон Фелипе 1 0.1
Весино Матиас 1 0.1
Романьоли Алессио 1 0.1
Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 5 0
Де Рон Мартен 3 0
Демирал Мерих 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Малиновский Руслан 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Меле Йоаким 1 0
Околи Меме 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Цортеа Надир 1 0
Джан Пьеро Гасперини 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маурицио Сарри 4 0
Милинкович-Савич Сергей 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Катальди Данило 2 0
Марушич Адам 2 0
Дзакканьи Маттиа 2 0
Максимиану Луиш 0 1
Антонио Маркос 1 0
Альберто Луис 1 0
Андерсон Фелипе 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0
Башич Тома 1 0
Казале Николо 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
14%
4
36%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
0
0%
4
20%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
2
13%
7
35%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Сассуоло 2:1 Удинезе - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:0 Рома - Аталанта 0:1
Аталанта - Кремонезе 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Аталанта - Торино 3:1 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Милан 1:1 Сампдория - Аталанта 0:2 Валенсия - Аталанта 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Аталанта - Комо 4:0 Аталанта - Эмполи 0:1 Милан - Аталанта 2:0 Специя - Аталанта 1:3 Аталанта - Салернитана 1:1 Аталанта - Торино 4:4 Венеция - Аталанта 1:3 Аталанта - Верона 1:2
Лацио
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лацио - Удинезе 0:0 Лацио - Штурм 2:2 Фиорентина - Лацио 0:4 Штурм - Лацио 0:0
Лацио - Специя 4:0 Кремонезе - Лацио 0:4 Митьюлланд - Лацио 5:1 Лацио - Верона 2:0 Лацио - Фейеноорд 4:2 Лацио - Наполи 1:2 Сампдория - Лацио 1:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Торино - Лацио 0:0 Лацио - Болонья 2:1 Вальядолид - Лацио 0:0 Дженоа - Лацио 4:1 Лацио - Приморье 4:0 Лацио - Триестина 3:1 Лацио - Верона 3:3 Ювентус - Лацио 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.

    Главный судья: Абиссо Росарио

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    • Прогнозы 40
    Аталанта 52.5% (21)
    X 30% (12)
    Лацио 17.5% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Лацио
    2.04
    4.00
    3.97
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аталанта - Лацио

    Исход игры
    Аталанта
    52.5% (21)
    Ничья
    30% (12)
    Лацио
    17.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.53% (23)
    Меньше
    39.47% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    35% (14)
    1:1 Ничья
    27.5% (11)
    1:2 Лацио
    10% (4)
    2:0 Аталанта
    7.5% (3)
    3:2 Аталанта
    5% (2)
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