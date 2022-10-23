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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
ПАОК
2:2
Конец матча
Астерас
0'
0:1
45' Гол
Станко Калеб
53' Желтая карточка
Живкович Андрия
0:2
54' Пенальти
Тилика Лео
56' Желтая карточка
Куртич Ясмин
75' Желтая карточка
Тилика Лео
80' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
1:2
81' Пенальти
Куртич Ясмин
90' Желтая карточка
Пападопулос Никос
90' Желтая карточка
Паскуаль Андрес
90' Желтая карточка
Georgios Kosteas
90' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
2:2
90' Гол
Оливейра Нелсон
90'+8
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
7
Эль-Каддури
Омар
9
Оливейра
Нелсон
1
Пападопулос
Никос
25
Гардавски
Михаэль
18
Атьенса
Пичу
87
Жуканович
Эрвин
3
Христос
Тасулис
11
Рехис
Франсеск
8
Мунафо
Хуан
4
Станко
Калеб
40
Паскуаль
Андрес
7
Тилика
Лео
73
Бартоло
Хулиан
ПАОК
4-2-3-1
Астерас
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
Астерас

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 8 побед

42 матча

47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
1:2
К
0:0
К
2:0
С
0:3
С
1:0
С
3:2
С
2:0
С
3:2
С
1:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
КГ
2:0
КГ
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.44
Куртич Ясмин 3 (2) 0.33
Оливейра Нелсон 2 0.22
Брэндон Льямас 1 0.11
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 3 (1) 0.33
Барралес Джеронимо 1 0.11
Гардавски Михаэль 1 0.11
Станко Калеб 1 0.11
Бенито Асьер 1 0.11
Костаньо Хосе 1 0.11
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 5 0
Эль-Каддури Омар 1 1
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Живкович Живко 0 1
Шваб Штефан 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Живкович Андрия 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Данташ Тьягу 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 6 0
Костаньо Хосе 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Мунафо Хуан 2 0
Тилика Лео 2 0
Иглесиас Матиас 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Пападопулос Никос 1 0
Паскуаль Андрес 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Georgios Kosteas 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1
ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0
Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 9 9 0 0 15 - 2 27
2. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Арис Салоники 9 4 1 4 10 - 10 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 9 1 6 2 8 - 9 9
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
12. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 6 6 0 0 9 - 1 18
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Астерас 5 0 4 1 6 - 7 4
8. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Арис Салоники 4 1 0 3 3 - 6 3
11. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 6
ПАОК Куртич Ясмин 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
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