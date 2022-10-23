Тур: 9. Стадион: Тумба.
0'
0:1
45' ГолСтанко Калеб
53' Желтая карточкаЖивкович Андрия
0:2
54' ПенальтиТилика Лео
56' Желтая карточкаКуртич Ясмин
75' Желтая карточкаТилика Лео
80' Желтая карточкаГардавски Михаэль
1:2
81' ПенальтиКуртич Ясмин
90' Желтая карточкаПападопулос Никос
90' Желтая карточкаПаскуаль Андрес
90' Желтая карточкаGeorgios Kosteas
90' Желтая карточкаИглесиас Матиас
2:2
90' ГолОливейра Нелсон
90'+8
Ход матча
45'
0:1
53'
54'
0:2
56'
75'
81'
1:2
90'
90'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
ПАОК
Астерас
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 8 побед
42 матча
47.6%
21.4%
31%
20 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
47.6%
21.4%
13 побед 20 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
45.2%
19.1%
15 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.44
|Куртич Ясмин
|3 (2)
|0.33
|Оливейра Нелсон
|2
|0.22
|Брэндон Льямас
|1
|0.11
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Дуглас Гомес
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|3 (1)
|0.33
|Барралес Джеронимо
|1
|0.11
|Гардавски Михаэль
|1
|0.11
|Станко Калеб
|1
|0.11
|Бенито Асьер
|1
|0.11
|Костаньо Хосе
|1
|0.11
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|5
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|1
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Живкович Андрия
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Данташ Тьягу
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Тилика Лео
|2
|0
|Иглесиас Матиас
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Georgios Kosteas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1
ОФИ - ПАОК 1:1 ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Астерас - Атромитос 1:3 Астерас - Панетоликос 0:0 Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0
Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|9
|9
|0
|0
|15 - 2
|27
|2.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Арис Салоники
|9
|4
|1
|4
|10 - 10
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|12.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|6
|6
|0
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Астерас
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Арис Салоники
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|6
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4