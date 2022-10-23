  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Стандард
0:1
Первый тайм: 15'
Андерлехт
0'
0:1
3' Гол
Версхарен Яри

Ход матча

3'
0:1
Версхарен Яри
(Рафаэлов Лиор)
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Андерлехт
7.33
5.00
3.35
Все Коэффициенты
16
Бодар
Арно
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
6
Дюссенн
Ноэ
22
Баликвиша
Вильям
26
Раскин
Николас
11
Доннум
Арон
77
Синкернагель
Филип
61
Cihan
Canak
7
Драгус
Денис
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
56
Дебас
Зено
4
Худт
Уэсли
14
Вертонген
Ян
62
Мурильо
Микаэль
7
Амузу
Френсис
10
Версхарен
Яри
21
Диавара
Амаду
18
Ашимеру
Маджид
99
Силва
Фабио
11
Рафаэлов
Лиор
Стандард
5-3-2
Андерлехт
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Андерлехт

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 14 побед

46 матчей

37%
30.4%
32.6%
17 побед 14 ничьих 15 побед

Первый тайм

32.6%
47.8%
19.6%
15 побед 22 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
12 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
0:1
ПДА
1:3
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
3:3
К
0:1
ПДА
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
С
3:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амалла Селим 4 (3) 0.29
Драгус Денис 4 0.29
Баликвиша Вильям 2 0.14
Дюссенн Ноэ 2 0.14
Синкернагель Филип 2 0.14
Cihan Canak 1 0.07
Эмон Рено 1 0.07
Тапсоба Абдул 1 0.07
Раскин Николас 0 0
Альсате Стивен 0 0
Бодар Арно 0 0
Доннум Арон 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 6 (1) 0.43
Рафаэлов Лиор 2 (1) 0.14
Ашимеру Маджид 2 0.14
Амузу Френсис 2 0.14
Версхарен Яри 2 0.14
Струйкенс Марио 2 0.14
Мурильо Микаэль 1 0.07
Вертонген Ян 1 0.07
Раман Бенито 1 0.07
Диавара Амаду 1 0.07
Эспозито Себастьяно 1 0.07
Дюранвилль Юлиен 1 0.07
Требель Адриен 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Драгус Денис 4 0
Синкернагель Филип 2 1
Лайфис Константинос 3 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Калут Александро 1 1
Дюссенн Ноэ 2 0
Доннум Арон 2 0
Раскин Николас 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Цимирот Гойко 1 0
Болевич Александар 1 0
Бокади Мервей 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Альсате Стивен 1 0
Osher Davida 1 0
Фосси Марлон 1 0
Noah Ohio 1 0
Cihan Canak 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнстад Кристиан 2 1
Струйкенс Марио 3 0
Абдулразак Исхак 1 1
Силва Фабио 2 0
Диавара Амаду 2 0
Дебас Зено 2 0
Садики Ноа 2 0
Вертонген Ян 1 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Требель Адриен 1 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Версхарен Яри 1 0
Nilson Angulo 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
5
71%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
22%
7
33%
61-75
5
28%
2
10%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
6
38%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 14 12 1 1 36 - 13 37
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
6. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
7. Стандард 0:1 14 7 1 6 19 - 18 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Андерлехт 1:0 14 6 1 7 22 - 16 19
10. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
12. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
8. Стандард 0:1 8 4 1 3 12 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 1:0 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
8. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
9. Андерлехт 1:0 7 3 0 4 11 - 9 9
10. Стандард 0:1 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Версхарен Яри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стандард
Ничья
Андерлехт
7.33
5.00
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стандард 0:1 Андерлехт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Стандард
Андерлехт
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 