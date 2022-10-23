Тур: 14. Стадион: Морис Дюфран.
Ход матча
3'
0:1
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
61
Cihan
Canak
56
Дебас
Зено
14
Вертонген
Ян
99
Силва
Фабио
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan CanakНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Дебас ЗеноЗащитник
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Садики НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Стандард
Андерлехт
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
36.4%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
40.9%
4.6%
12 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 14 побед
46 матчей
37%
30.4%
32.6%
17 побед 14 ничьих 15 побед
Первый тайм
32.6%
47.8%
19.6%
15 побед 22 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
12 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.29
|Драгус Денис
|4
|0.29
|Баликвиша Вильям
|2
|0.14
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.14
|Синкернагель Филип
|2
|0.14
|Cihan Canak
|1
|0.07
|Эмон Рено
|1
|0.07
|Тапсоба Абдул
|1
|0.07
|Раскин Николас
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|6 (1)
|0.43
|Рафаэлов Лиор
|2 (1)
|0.14
|Ашимеру Маджид
|2
|0.14
|Амузу Френсис
|2
|0.14
|Версхарен Яри
|2
|0.14
|Струйкенс Марио
|2
|0.14
|Мурильо Микаэль
|1
|0.07
|Вертонген Ян
|1
|0.07
|Раман Бенито
|1
|0.07
|Диавара Амаду
|1
|0.07
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.07
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.07
|Требель Адриен
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амалла Селим
|3
|1
|Девале Жиль
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Синкернагель Филип
|2
|1
|Лайфис Константинос
|3
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Дюссенн Ноэ
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Раскин Николас
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Цимирот Гойко
|1
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Бокади Мервей
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Альсате Стивен
|1
|0
|Osher Davida
|1
|0
|Фосси Марлон
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
|Cihan Canak
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнстад Кристиан
|2
|1
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Силва Фабио
|2
|0
|Диавара Амаду
|2
|0
|Дебас Зено
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Вертонген Ян
|1
|0
|Рафаэлов Лиор
|1
|0
|Требель Адриен
|1
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Nilson Angulo
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
3
25%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
14%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
5
71%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
22%
7
33%
61-75
5
28%
2
10%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
4
25%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
4
22%
6
38%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Стандард - Антверпен 3:0 Шарлеруа - Стандард 0:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Стандард - Брюгге 3:0 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Стандард - Остенде 1:0 Кортрейк - Стандард 0:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 Вестерло - Стандард 4:2 Стандард - Серкль Брюгге 2:0 Генк - Стандард 3:1 Стандард - Гент 2:2 Стандард - Боруссия М 1:1 Стандард - ПАОК 0:1 Стандард - РВДМ 47 1:2 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Кортрейк - Стандард 0:1
Андерлехт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Брюгге 0:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Андерлехт - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Кортрейк 4:1 ФКСБ - Андерлехт 0:0 Вестерло - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Силькеборг 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Андерлехт - Гент 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Пайде Линнамеесконд 3:0 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Пайде Линнамеесконд - Андерлехт 0:2 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|12
|1
|1
|36 - 13
|37
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|6.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|7.
|Стандард
|0:1
|14
|7
|1
|6
|19 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Андерлехт
|1:0
|14
|6
|1
|7
|22 - 16
|19
|10.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|11.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|12.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|13.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|14.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|15.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|Стандард
|0:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|8.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|9.
|Андерлехт
|1:0
|7
|3
|0
|4
|11 - 9
|9
|10.
|Стандард
|0:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|13.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4