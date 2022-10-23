Тур: 9. Стадион: Апостолос Николаидис.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
3
Хуанкар
23
Хулиан
Диас
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пардью Алан
История личных встреч
Панатинаикос
Арис Салоники
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канталапьерда Аитор
|8 (4)
|0.89
|Паласиос Себастьян
|2
|0.22
|Шпорар Андраж
|2 (1)
|0.22
|Санчес Факундо
|1
|0.11
|Вербич Беньямин
|1
|0.11
|Перес Рубен
|0
|0
|Бернард Дуарте
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грэй Андре
|3
|0.33
|Мансини Даниэль
|3
|0.33
|Пальма Луис
|2
|0.22
|Жервиньо Куасси
|1
|0.11
|М'баката Салем
|1
|0.11
|Гарсия Мануэль II
|0
|0
|Одубаджо Мозес
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Шпорар Андраж
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0
|Гнезда-Черин Адам
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабо Брайан
|3
|1
|Дукуре Шейк III
|3
|0
|Фабиано Лейсманн
|3
|0
|Шейх Пап
|2
|0
|Матео Гарсия
|0
|1
|Брабец Якуб
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Мансини Даниэль
|1
|0
|Мазику Брэдли
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
3
33%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0
Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|9
|8
|1
|0
|14 - 2
|25
|2.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|0:0
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|6.
|Арис Салоники
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 9
|14
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|0:0
|9
|1
|6
|2
|6 - 7
|9
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|12.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Арис Салоники
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|Астерас
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 5
|4
|9.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|11.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4