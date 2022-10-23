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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Первый тайм: 17'
Арис Салоники
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
5.50
3.60
6.10
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
10
Бернард
Дуарте
4
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
16
Гнезда-Черин
Адам
7
Иоаннидис
Фотис
77
Вербич
Беньямин
23
Хулиан
Диас
22
Одубаджо
Мозес
3
Н'Кулу
Николя
4
Фабиано
Лейсманн
18
Мазику
Брэдли
2
М'баката
Салем
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
10
Матео
Гарсия
11
Итурбе
Хуан
27
Жервиньо
Куасси
Панатинаикос
4-3-3
Арис Салоники
3-4-2-1

История личных встреч

Панатинаикос
Арис Салоники

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 5 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.4%
50%
15.6%
11 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
43.8%
15.6%
13 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
0:1
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
4:0
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
0:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
0:1
К
1:0
С
0:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канталапьерда Аитор 8 (4) 0.89
Паласиос Себастьян 2 0.22
Шпорар Андраж 2 (1) 0.22
Санчес Факундо 1 0.11
Вербич Беньямин 1 0.11
Перес Рубен 0 0
Бернард Дуарте 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Андре 3 0.33
Мансини Даниэль 3 0.33
Пальма Луис 2 0.22
Жервиньо Куасси 1 0.11
М'баката Салем 1 0.11
Гарсия Мануэль II 0 0
Одубаджо Мозес 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Перес Рубен 1 0
Шпорар Андраж 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Магнуссон Хёрдур 1 0
Гнезда-Черин Адам 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабо Брайан 3 1
Дукуре Шейк III 3 0
Фабиано Лейсманн 3 0
Шейх Пап 2 0
Матео Гарсия 0 1
Брабец Якуб 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Мансини Даниэль 1 0
Мазику Брэдли 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
2
20%
16-30
5
36%
1
10%
31-45
2
14%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
1
7%
2
20%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
3
33%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ламия - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Астерас 1:0 ПАОК - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - ПАС Янина 3:0
Панатинаикос - АЕК 2:1 Панатинаикос - Левадиакос 1:0 ОФИ - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Панатинаикос - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - Волендам 2:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Байер Л - Панатинаикос 0:0 Аль-Духаиль - Панатинаикос 0:1 Уотфорд - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 Олимпиакос - Панатинаикос 1:2 АЕК - Панатинаикос 0:0
Арис Салоники
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Арис Салоники - Ионикос 2:1 Арис Салоники - АЕК 0:2 Волос - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 Арис Салоники - Левадиакос 3:0 Арис Салоники - Anagennisi Derynia 0:2 Хлорака - Арис Салоники 4:1 Арис Салоники - Ксилотимву 5:0 Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Гомель - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - Гомель 5:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Арис Салоники - Днепр-1 4:2 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Арис Салоники - Фехервар 1:2 Арис Салоники - Арис Салоники 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 9 8 1 0 14 - 2 25
2. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 0:0 9 4 4 1 9 - 6 16
6. Арис Салоники 0:0 9 4 2 3 10 - 9 14
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 0:0 9 1 6 2 6 - 7 9
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
12. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 6 5 1 0 8 - 1 16
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
4. ПАОК 0:0 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
6. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 0:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Арис Салоники 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
8. Астерас 0:0 5 0 4 1 4 - 5 4
9. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
11. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Арис Салоники
5.50
3.60
6.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 Арис Салоники онлайн

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