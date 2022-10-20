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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Иррати Массимилиано
Рома
 
Позже
Наполи
Прогнозы 41
Рома 19.5% (8)
X 22% (9)
Наполи 58.5% (24)
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Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Наполи
3.02
3.70
2.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рома
Наполи

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

32 матча

37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 5 (1) 0.5
Смоллинг Крис 3 0.3
Абрахам Тэмми 2 0.2
Пеллегрини Лоренцо 1 (1) 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Ибаньес Рожер 1 0.1
Спинаццола Леонардо 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 0.5
Политано Маттео 3 (2) 0.3
Осимхен Виктор 3 0.3
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.2
Лосано Ирвинг 2 0.2
Симеоне Джованни 2 0.2
Ким Мин-Чжэ 2 0.2
Зелиньски Пётр 1 0.1
Лоботка Станислав 1 0.1
Жуан Жезус 1 0.1
Оливера Матиас 1 0.1
Распадори Джакомо 1 0.1
Элмас Эльиф 1 0.1
Руй Мариу 0 0
Ди Лоренцо Джованни 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозе Моуринью 1 1
Смоллинг Крис 2 0
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Челик Мехмет 2 0
Ибаньес Рожер 2 0
Матич Неманья 1 0
Дибала Пауло 1 0
Кристанте Бриан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучано Спаллетти 2 1
Руй Мариу 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Ндомбеле Танги 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
5
38%
4
16%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2
Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6
Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 11 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Рома 19.5% (8)
    X 22% (9)
    Наполи 58.5% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Наполи
    3.02
    3.70
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Рома - Наполи

    Исход игры
    Рома
    19.5% (8)
    Ничья
    22% (9)
    Наполи
    58.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (28)
    Меньше
    26.32% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    34.1% (14)
    2:1 Рома
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    2:3 Наполи
    7.3% (3)
    2:2 Ничья
    7.3% (3)
    0:1 Наполи
    7.3% (3)
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