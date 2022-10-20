Тур: 11. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Иррати Массимилиано
История личных встреч
Рома
Наполи
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
43.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
32 матча
37.5%
25%
37.5%
12 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|5 (1)
|0.5
|Смоллинг Крис
|3
|0.3
|Абрахам Тэмми
|2
|0.2
|Пеллегрини Лоренцо
|1 (1)
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Ибаньес Рожер
|1
|0.1
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5
|0.5
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.3
|Осимхен Виктор
|3
|0.3
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.2
|Лосано Ирвинг
|2
|0.2
|Симеоне Джованни
|2
|0.2
|Ким Мин-Чжэ
|2
|0.2
|Зелиньски Пётр
|1
|0.1
|Лоботка Станислав
|1
|0.1
|Жуан Жезус
|1
|0.1
|Оливера Матиас
|1
|0.1
|Распадори Джакомо
|1
|0.1
|Элмас Эльиф
|1
|0.1
|Руй Мариу
|0
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозе Моуринью
|1
|1
|Смоллинг Крис
|2
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Челик Мехмет
|2
|0
|Ибаньес Рожер
|2
|0
|Матич Неманья
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Кристанте Бриан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучано Спаллетти
|2
|1
|Руй Мариу
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Ндомбеле Танги
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
1
17%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
43%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
2
8%
16-30
3
23%
7
28%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
5
38%
4
16%
61-75
0
0%
7
28%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сампдория - Рома 0:1 Бетис - Рома 1:1 Рома - Лечче 2:1 Рома - Бетис 1:2
Интер Милан - Рома 1:2 Рома - Аталанта 0:1 Рома - ХИК 3:0 Эмполи - Рома 1:2 Лудогорец - Рома 2:1 Удинезе - Рома 4:0 Рома - Монца 3:0 Ювентус - Рома 1:1 Рома - Кремонезе 1:0 Салернитана - Рома 0:1 Рома - Шахтёр Донецк 5:0 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рома - Асколи 0:1 Рома - Ницца 1:1 Спортинг Л - Рома 3:2 Рома - Портимоненсе 2:0
Наполи
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Наполи - Болонья 3:2 Наполи - Аякс 4:2 Кремонезе - Наполи 1:4 Аякс - Наполи 1:6
Наполи - Торино 3:1 Милан - Наполи 1:2 Рейнджерс - Наполи 0:3 Наполи - Специя 1:0 Наполи - Ливерпуль 4:1 Лацио - Наполи 1:2 Наполи - Лечче 1:1 Фиорентина - Наполи 0:0 Наполи - Юве Стабия 3:0 Наполи - Монца 4:0 Верона - Наполи 2:5 Наполи - Эспаньол 0:0 Наполи - Жирона 3:1 Наполи - Мальорка 1:1 Наполи - Адана Демирспор 2:2 Перуджа - Наполи 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Ювентус
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 7
|16
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|10.
|Эмполи
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|9 - 11
|11
|11.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|12.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|14.
|Салернитана
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 19
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|5.
|Ювентус
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 3
|11
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|9.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Салернитана
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|0 - 12
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Прогнозы на матч Рома - Наполи
Исход игры
Рома
19.5% (8)
Ничья
22% (9)
Наполи
58.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:2 Наполи
34.1% (14)
2:1 Рома
17.1% (7)
1:1 Ничья
14.6% (6)
2:3 Наполи
7.3% (3)
2:2 Ничья
7.3% (3)
0:1 Наполи
7.3% (3)
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