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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Остенде
1:0
Перерыв
Зульте-Варегем
0'
38' Желтая карточка
Novatus Disma
1:0
45' Гол
Боонен Инди

Ход матча

29'
Manuel Osifo
Девале Сибен
 
38'
 
Novatus Disma
45'
Боонен Инди
(Хорнби Фрэйзер)
1:0
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Зульте-Варегем
2.66
3.80
3.65
Все Коэффициенты
1
Филлипс
Диллон
2
Урогиде
Осазе
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
18
Сакамото
Тацухиро
8
Макгихан
Кэмерон
16
Девале
Сибен
68
Амброз
Тьерри
11
Боонен
Инди
9
Хорнби
Фрэйзер
25
Бостин
Луи
14
Сиранни
Алессандро
2
Цука
Рави
31
Lukas
Willen
26
Novatus
Disma
20
Nicolas
Rommens
18
Moudou
Tambedou
8
Кристенсен
Лассе
9
Воссен
Йелле
27
Оффор
Чинонсо
7
Фадера
Алию
Остенде
3-4-2-1
Зульте-Варегем
4-3-3

История личных встреч

Остенде
Зульте-Варегем

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 10 побед

31 матч

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:0
ТМК
5:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ТМК
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ТМК
1:4
ПДА
1:1
ПДА
4:2
ЛППОЧГ
3:1
ЛППОЧГ
1:1
К
3:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:2
ЛП
3:3
ЛП
1:0
ЛП
0:2
ТМК
1:3
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:3
ТМС
3:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:1
К
0:1
ТМС
0:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 3 (1) 0.21
Атанга Давид 3 0.21
Бэтцнер Ник 2 0.14
Хорнби Фрэйзер 2 0.14
Боонен Инди 1 0.07
Д'Хасе Робби 1 0.07
Медли Зех 1 0.07
Матам Тео Ндика 1 0.07
Сакамото Тацухиро 0 0
Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 3 0.21
Фадера Алию 2 0.14
Гано Зиньо 2 (1) 0.14
Nicolas Rommens 1 0.07
Лопес Борха 1 0.07
Сиссако Абдулайе 1 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.07
Драмбаев Aлександр 1 0.07
Stan Braem 1 0.07
Moudou Tambedou 1 0.07
Сиранни Алессандро 0 0
Цука Рави 0 0
Ндур Алиун 0 0
Novatus Disma 0 0

Карточки

Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Кенни 6 0
Альбанезе Алессандро 1 2
Амброз Тьерри 4 0
Медли Зех 4 0
Урогиде Осазе 3 0
Кателарис Фанос 1 1
Амаде Альфонс 2 0
Атанга Давид 0 1
Макгихан Кэмерон 1 0
Гейе Махтар 1 0
Девале Сибен 1 0
Сакамото Тацухиро 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Mohamed Berte 1 0
Andy Musayev 1 0
Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Novatus Disma 5 1
Сиссако Абдулайе 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 3 0
Оффор Чинонсо 3 0
Moudou Tambedou 3 0
Рамирес Даниэль 1 1
Дерейк Тимоти 2 0
Лопес Борха 2 0
Nicolas Rommens 2 0
Цука Рави 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Lukas Willen 2 0
Гано Зиньо 1 0
Боссут Сэмми 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Mamadou Sangare 1 0
Ндур Алиун 1 0
Драмбаев Aлександр 1 0
Stan Braem 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
4
44%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
4
33%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
23%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90

Пропущено

25
29
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
5
20%
9
31%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
7
28%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2
Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 14 12 1 1 36 - 13 37
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
6. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
7. Стандард 13 7 1 5 22 - 18 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 22 - 19 16
14. Остенде 1:0 14 4 2 8 14 - 25 14
15. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
16. Зульте-Варегем 0:1 14 3 2 9 15 - 29 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
8. Стандард 7 4 1 2 15 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Остенде 1:0 7 3 0 4 7 - 13 9
13. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
14. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 0:1 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Андерлехт 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 0:1 7 1 2 4 5 - 9 5
17. Остенде 1:0 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Боонен Инди бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Novatus Disma получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Девале Сибен уходит с поля. Manuel Osifo выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остенде
Ничья
Зульте-Варегем
2.66
3.80
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остенде 1:0 Зульте-Варегем онлайн

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Остенде
Зульте-Варегем
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