Тур: 14. Стадион: Diaz Arena.
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
45'
1:0
33
Танье
Антон
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
11
Боонен
Инди
25
Бостин
Луи
31
Lukas
Willen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
34 Бэтцнер НикНападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
19 Manuel Osifo
-
20 Andy Musayev
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Lukas WillenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Сормо БентЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
34 Stan Braem
-
Главный тренер: Mbaye Leye
История личных встреч
Остенде
Зульте-Варегем
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
76.9%
8 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 10 побед
31 матч
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|3 (1)
|0.21
|Атанга Давид
|3
|0.21
|Бэтцнер Ник
|2
|0.14
|Хорнби Фрэйзер
|2
|0.14
|Боонен Инди
|1
|0.07
|Д'Хасе Робби
|1
|0.07
|Медли Зех
|1
|0.07
|Матам Тео Ндика
|1
|0.07
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|3
|0.21
|Фадера Алию
|2
|0.14
|Гано Зиньо
|2 (1)
|0.14
|Nicolas Rommens
|1
|0.07
|Лопес Борха
|1
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.07
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.07
|Stan Braem
|1
|0.07
|Moudou Tambedou
|1
|0.07
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Novatus Disma
|0
|0
Карточки
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Кенни
|6
|0
|Альбанезе Алессандро
|1
|2
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Урогиде Осазе
|3
|0
|Кателарис Фанос
|1
|1
|Амаде Альфонс
|2
|0
|Атанга Давид
|0
|1
|Макгихан Кэмерон
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Девале Сибен
|1
|0
|Сакамото Тацухиро
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
|Andy Musayev
|1
|0
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Novatus Disma
|5
|1
|Сиссако Абдулайе
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|3
|0
|Оффор Чинонсо
|3
|0
|Moudou Tambedou
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|1
|Дерейк Тимоти
|2
|0
|Лопес Борха
|2
|0
|Nicolas Rommens
|2
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Lukas Willen
|2
|0
|Гано Зиньо
|1
|0
|Боссут Сэмми
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Mamadou Sangare
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Драмбаев Aлександр
|1
|0
|Stan Braem
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
4
31%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
3
38%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
4
57%
4
44%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
4
33%
6
29%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
23%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
5
38%
5
36%
76-90
Пропущено
25
29
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
8%
4
14%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
5
20%
9
31%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
7
28%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Остенде
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Остенде - Генк 1:2
Валансьен - Остенде 0:1 Серкль Брюгге - Остенде 2:2 Остенде - Эйпен 1:0 Стандард - Остенде 1:0 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Гент 1:3 Шарлеруа - Остенде 1:3 Остенде - Мехелен 2:1 Остенде - Кнокке 3:4 Андерлехт - Остенде 2:0 Остенде - Витесс 2:0 Остенде - Кортрейк 4:5 Остенде - Варегем 3:1 Остенде - Дейнзе 4:0 Oudenaarde - Остенде 0:11
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Зульте-Варегем - Андерлехт 3:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Шарлеруа 1:3 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Шарлеруа - Зульте-Варегем 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Зульте-Варегем - Эйпен 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Кортрейк - Зульте-Варегем 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|12
|1
|1
|36 - 13
|37
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|25 - 17
|23
|6.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|7.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|22 - 18
|22
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|22 - 19
|16
|14.
|Остенде
|1:0
|14
|4
|2
|8
|14 - 25
|14
|15.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|14
|3
|2
|9
|15 - 29
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|14
|3
|2
|9
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Гент
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|6.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|7.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|9.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Остенде
|1:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 13
|9
|13.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|14.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|0:1
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|17.
|Остенде
|1:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
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- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4