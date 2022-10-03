Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаГуррье Вильд-Дональд
38' Желтая карточкаМеджиморец Винко
1:0
45' ПенальтиЗелая Эмилио
59' Желтая карточкаГубочан Томаш
85' Желтая карточкаСаллам Самир Бен
90'+7
Ход матча
38'
45'
1:0
59'
85'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Угрин Душан
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
-
31 НаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
15 Paco Puertas
-
-
98 Osman Koroma
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|1
|0.2
|Малоне Дион
|1
|0.2
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0.2
|Зелая Эмилио
|1 (1)
|0.2
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дезир Жонель
|1
|0.2
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Малоне Дион
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|2
|0
|Нани II
|1
|0
|Картащян Артур
|1
|0
|Янну Томас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Evgenios Kyriakou
|1
|0
|Барди Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0
Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|6.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Эносис
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|11.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|12.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|АПОЭЛ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кармиотисса
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3