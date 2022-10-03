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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
Кармиотисса
1:0
Конец матча
Олимпиакос Никосия
0'
36' Желтая карточка
Гуррье Вильд-Дональд
38' Желтая карточка
Меджиморец Винко
1:0
45' Пенальти
Зелая Эмилио
59' Желтая карточка
Губочан Томаш
85' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
90'+7
Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

Кармиотисса
Олимпиакос Никосия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
3:2
ТМС
2:2
ТМС
1:2
ВД
2:5
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.2
Малоне Дион 1 0.2
Эль-Алуши Мунир 1 0.2
Зелая Эмилио 1 (1) 0.2
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дезир Жонель 1 0.2

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 3 0
Губочан Томаш 2 0
Дюриш Михал 1 0
Малоне Дион 1 0
Подставски Томаш 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Калцас Никос 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 3 0
Мучтарис Стефанос 2 0
Нани II 1 0
Картащян Артур 1 0
Янну Томас 1 0
Психас Петрос 1 0
Evgenios Kyriakou 1 0
Барди Пьер 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0
Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Онисилос Сотира 1:0
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2
Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 0:0 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 5 2 2 1 5 - 2 8
6. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Эносис 5 2 0 3 4 - 7 6
11. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 9 6
12. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Эносис 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
10. АПОЭЛ 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кармиотисса 2 1 0 1 2 - 5 3
8. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
9. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
10. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 3
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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