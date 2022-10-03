Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
99 Julien Lamy
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ботеак ЭрикПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Эносис
Неа Саламина
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|1
|0.25
|Julien Lamy
|1
|0.25
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.5
|Климович Владислав
|1
|0.25
|Фелипе Жуан
|1
|0.25
|Abdelaye Diakite
|1
|0.25
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Константину Константинос
|2
|0
|Эхманн Марко
|2
|0
|Demetris Mavroudis
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Fotis Kotsonis
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Манджек Жорж
|2
|0
|Толемесс Флориан
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Сантос Тьяго III
|1
|0
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0
Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1
Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|7.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Эносис
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|Кармиотисса
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|12.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|8.
|АПОЭЛ
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Эносис
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|Кармиотисса
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Неа Саламина
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Кармиотисса
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|9.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Эносис
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 5
|1
|14.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3
|Анортосис
|Варда Амр
|3