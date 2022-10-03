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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 5.
Эносис
0:0
Первый тайм: 6'
Неа Саламина
0'
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Неа Саламина
3.15
3.30
2.39
Все Коэффициенты
Эносис
Неа Саламина

История личных встреч

Эносис
Неа Саламина

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

5.9%
47.1%
47%
1 победа 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ВД
1:0
ВД
0:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:5
ПД
2:2
ПД
3:1
Р
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 1 0.25
Julien Lamy 1 0.25
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.5
Климович Владислав 1 0.25
Фелипе Жуан 1 0.25
Abdelaye Diakite 1 0.25

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Константину Константинос 2 0
Эхманн Марко 2 0
Demetris Mavroudis 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Сильва Луис 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Fotis Kotsonis 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelaye Diakite 1 1
Манджек Жорж 2 0
Толемесс Флориан 1 0
Мигелито 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0
Jose M.F. Moreno Chico3 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0
Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Эносис 1:1 Эносис - Кармиотисса 1:1 Эносис - Онисилос Сотира 2:0 Айя-Напа - Эносис 3:2
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1
Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Отеллос 4:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Айя-Напа - Неа Саламина 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 5 2 2 1 5 - 2 8
6. Неа Саламина 0:0 5 2 2 1 5 - 4 8
7. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Эносис 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
11. Кармиотисса 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
12. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 0:0 5 0 2 3 1 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
8. АПОЭЛ 3 0 2 1 1 - 2 2
9. Эносис 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Олимпиакос Никосия 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
12. Кармиотисса 0:0 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Неа Саламина 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Кармиотисса 0:0 2 1 0 1 2 - 5 3
9. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
10. Эносис 0:0 3 1 0 2 1 - 5 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Олимпиакос Никосия 0:0 2 0 1 1 0 - 5 1
14. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Анортосис Варда Амр 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Неа Саламина
3.15
3.30
2.39
Все Коэффициенты
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