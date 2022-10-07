Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
20'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
-
-
-
Главный тренер: Угрин Душан
История личных встреч
АПОЭЛ
Кармиотисса
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сушич Матео
|1
|0.17
|Блум Данни
|1
|0.17
|Костадинов Георги
|1
|0.17
|Маркиньос XXIII
|1
|0.17
|Сациас Яннис
|1
|0.17
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|1
|0.17
|Малоне Дион
|1
|0.17
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0.17
|Зелая Эмилио
|1 (1)
|0.17
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Малоне Дион
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2
Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|4
|0
|1
|12 - 3
|12
|2.
|Пафос
|5
|3
|2
|0
|11 - 2
|11
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|5.
|АПОЭЛ
|0:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|6.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|7.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Кармиотисса
|0:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|Акритас Хлоракас
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Пафос
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Арис Лимассол
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Неа Саламина
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Кармиотисса
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|10.
|АПОЭЛ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кармиотисса
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Эносис
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|АЕК Ларнака
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Пафос
|Жайро
|4
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Омония
|Безус Роман
|2
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|3
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3