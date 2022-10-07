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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 6.
АПОЭЛ
0:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
20' Желтая карточка
Эль-Алуши Мунир
30' Желтая карточка
Малоне Дион
43' Желтая карточка
Думбия Абубакар
45' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
73' Желтая карточка
Сулейман Кулибали I
78' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
86' Желтая карточка
Эфрем Георгиос
90'+5
АПОЭЛ
Кармиотисса

История личных встреч

АПОЭЛ
Кармиотисса

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
1:6
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сушич Матео 1 0.17
Блум Данни 1 0.17
Костадинов Георги 1 0.17
Маркиньос XXIII 1 0.17
Сациас Яннис 1 0.17
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.17
Малоне Дион 1 0.17
Эль-Алуши Мунир 1 0.17
Зелая Эмилио 1 (1) 0.17

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 3 0
Губочан Томаш 2 0
Малоне Дион 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Подставски Томаш 1 0
Эль-Алуши Мунир 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Думбия Абубакар 1 0
Сулейман Кулибали I 1 0
Калцас Никос 1 0
Меджиморец Винко 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1
Кармиотисса
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2
Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1 АСИЛ Лыси - Кармиотисса 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 4 0 1 12 - 3 12
2. Пафос 5 3 2 0 11 - 2 11
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
5. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
6. АЕК Ларнака 5 2 1 2 7 - 4 7
7. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Эносис 5 2 0 3 4 - 7 6
12. Акритас Хлоракас 5 1 1 3 3 - 10 4
13. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
14. Олимпиакос Никосия 5 0 1 4 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
2. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
4. Пафос 2 2 0 0 5 - 0 6
5. Арис Лимассол 3 2 0 1 8 - 3 6
6. Неа Саламина 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Эносис 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
10. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
11. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Олимпиакос Никосия 3 0 1 2 1 - 4 1
13. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
9. Эносис 3 1 0 2 1 - 5 3
10. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 2 0 1 1 2 - 3 1
13. АЕК Ларнака 2 0 0 2 2 - 4 0
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 4
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Омония Безус Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 3
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      48'
      Гушбауэр Йозеф получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Aboubacar Doumbia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Малоне Дион получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Эль-Алуши Мунир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса онлайн

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