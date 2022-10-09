Тур: 6.
1:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
12'
23'
0:1
33'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
11 Фараж ИмадНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
Арис Лимассол
АЕК Ларнака
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|3
|0.5
|Кокорин Александр
|2
|0.33
|Шави Уоррен
|2
|0.33
|Яблонский Евгений
|1
|0.17
|Шполярич Матья
|1
|0.17
|Маямбела Михлали
|1
|0.17
|Кажу
|1
|0.17
|Гоми Янник
|1
|0.17
|Браун Морган
|1
|0.17
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|2 (1)
|0.33
|Дьюрчо Адам
|2 (1)
|0.33
|Ойер Санхурхо
|1
|0.17
|Олатунджи Виктор
|1
|0.17
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Кажу
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энглезу Никос
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Томович Ненад
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Альтман Омри
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|2.
|Арис Лимассол
|1:1
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Аполлон
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Омония
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|7.
|АЕК Ларнака
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 5
|8
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Докса Катокопия
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Арис Лимассол
|1:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|6.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Анортосис
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Арис Лимассол
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|АЕК Ларнака
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Пафос
|Жайро
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|3