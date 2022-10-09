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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 6.
Арис Лимассол
1:1
Второй тайм: 55'
АЕК Ларнака
0'
12' Желтая карточка
Маямбела Михлали
0:1
23' Гол
Тричковски Иван
1:1
33' Гол
Кокорин Александр

Ход матча

12'
Маямбела Михлали
 
23'
0:1
Тричковски Иван
33'
Кокорин Александр
1:1
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
АЕК Ларнака
2.80
3.35
3.20
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
АЕК Ларнака

История личных встреч

Арис Лимассол
АЕК Ларнака

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
2 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 3 0.5
Кокорин Александр 2 0.33
Шави Уоррен 2 0.33
Яблонский Евгений 1 0.17
Шполярич Матья 1 0.17
Маямбела Михлали 1 0.17
Кажу 1 0.17
Гоми Янник 1 0.17
Браун Морган 1 0.17
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 2 (1) 0.33
Дьюрчо Адам 2 (1) 0.33
Ойер Санхурхо 1 0.17
Олатунджи Виктор 1 0.17

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Кажу 3 0
Бенгтссон Лео 2 0
Браун Морган 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Кокорин Александр 1 0
Делмиро 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Шави Уоррен 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Джаве Флорисс 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энглезу Никос 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Томович Ненад 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Альтман Омри 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
15%
1
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0
Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2 Анортосис - Арис Лимассол 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 2 14
2. Арис Лимассол 1:1 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Аполлон 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Омония 5 3 0 2 10 - 5 9
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
7. АЕК Ларнака 1:1 6 2 2 2 8 - 5 8
8. Анортосис 5 2 1 2 5 - 8 7
9. Докса Катокопия 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Эносис 6 2 0 4 4 - 10 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
13. Акритас Хлоракас 6 1 1 4 3 - 11 4
14. АЕЛ Лимаcсол 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 1:1 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Арис Лимассол 1:1 4 2 1 1 9 - 4 7
6. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
7. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Эносис 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
10. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Анортосис 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
14. АЕЛ Лимаcсол 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Арис Лимассол 1:1 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 3 1 0 2 3 - 3 3
9. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
10. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
11. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
12. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
13. АЕК Ларнака 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кокорин Александр бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Маямбела Михлали получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
АЕК Ларнака
2.80
3.35
3.20
Все Коэффициенты
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