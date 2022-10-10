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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 6.
Анортосис
0:0
Первый тайм: 16'
Аполлон
0'
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Аполлон
3.45
3.30
3.20
Все Коэффициенты
Анортосис
Аполлон

История личных встреч

Анортосис
Аполлон

28 матчей

60.7%
39.3%
17 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.3%
39.3%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.7%
35.7%
3.6%
17 побед 10 ничьих 0 побед

30 матчей

30%
70%
0 побед 9 ничьих 21 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 25 побед

58 матчей

29.3%
34.5%
36.2%
17 побед 20 ничьих 21 победа

Первый тайм

31%
36.2%
32.8%
18 побед 21 ничья 19 побед

Второй тайм

29.3%
27.6%
43.1%
17 побед 16 ничьих 25 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:3
ТМС
1:0
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
3:1
К
2:1
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
К
1:0
К
6:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
3:1
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
К
1:2
К
1:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
2:0
К
2:3
К
3:1
ПД
1:1
ПД
2:1
К
3:1
К
2:1
ПД
1:2
К
4:1
К
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.5
Амбарцумян Оганес 1 0.17
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберж Валентин 1 0.17
Жради Бассель 1 0.17
Хенти Эзекиэль 1 0.17
Питтас Яннис 1 0.17
Антонио Владимиро 1 0.17
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.17

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 3 0
Панчеон Джейсон 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Сабо Эрик 1 0
Радонич Деян 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Нинга Казимир 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Коль Исраэль 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Хаммас Амин 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2
Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3
Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 Аполлон - АПОЭЛ 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 2 14
2. Арис Лимассол 6 4 0 2 13 - 5 12
3. Аполлон 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
4. Омония 0:0 6 3 1 2 10 - 5 10
5. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
7. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
8. Анортосис 0:0 6 2 2 2 5 - 8 8
9. Докса Катокопия 6 2 1 3 4 - 6 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Эносис 6 2 0 4 4 - 10 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
13. Акритас Хлоракас 6 1 1 4 3 - 11 4
14. АЕЛ Лимаcсол 0:0 6 0 3 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 0:0 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Эносис 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
10. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Анортосис 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. АЕЛ Лимаcсол 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
2. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
3. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Анортосис 0:0 3 2 0 1 4 - 5 6
5. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
6. Аполлон 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
9. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
11. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
12. АЕЛ Лимаcсол 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Анортосис
Ничья
Аполлон
3.45
3.30
3.20
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