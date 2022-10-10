Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Сисс АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Silas
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
АЕЛ Лимаcсол
Омония
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
76.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
41 матч
29.3%
19.5%
51.2%
12 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед
Второй тайм
19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берахино Сейдо
|1 (1)
|0.17
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|4 (2)
|0.67
|Безус Роман
|2
|0.33
|Ансарифард Карим
|1
|0.17
|Папулис Фотис
|1
|0.17
|Захариу Панайотис
|1
|0.17
|Милетич Неманья
|1
|0.17
Карточки
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|3
|0
|Здравковски Давор
|3
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Башту Угу
|0
|1
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|1
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Омония
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|2.
|Арис Лимассол
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|3.
|Аполлон
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Омония
|0:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|8.
|Анортосис
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 8
|8
|9.
|Докса Катокопия
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Эносис
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|13.
|Акритас Хлоракас
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|0:0
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|8.
|Эносис
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|10.
|Акритас Хлоракас
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Анортосис
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Докса Катокопия
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|2.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|АПОЭЛ
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Анортосис
|0:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|5.
|Пафос
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|6.
|Аполлон
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|8.
|Омония
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|11.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|6
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 2
|АЕЛ Лимаcсол
|Тшибола Аарон
|3