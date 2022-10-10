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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 6.
АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Омония
0'
22' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
0:0
32' Не забитый пенальти
Бруно V
1:0
38' Гол
Хаза Жаред
90'+8
АЕЛ Лимаcсол
Омония

История личных встреч

АЕЛ Лимаcсол
Омония

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
76.5%
8 побед 13 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

41 матч

29.3%
19.5%
51.2%
12 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

24.4%
34.1%
41.5%
10 побед 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

19.5%
43.9%
36.6%
8 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

ПД
3:2
К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаза Жаред 1 0.17
Берахино Сейдо 1 (1) 0.17
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 4 (2) 0.67
Безус Роман 2 0.33
Ансарифард Карим 1 0.17
Папулис Фотис 1 0.17
Захариу Панайотис 1 0.17
Милетич Неманья 1 0.17

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 3 0
Здравковски Давор 3 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Башту Угу 0 1
Миральяс Кевин 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Бруно Араужо 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 1 1
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Бруно V 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Омония
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1
Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 ПАЕЕК - Омония 2:5 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 6 4 2 0 14 - 2 14
2. Аполлон 6 4 2 0 7 - 3 14
3. Арис Лимассол 6 4 0 2 13 - 5 12
4. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Омония 6 3 0 3 10 - 6 9
7. АПОЭЛ 6 2 3 1 5 - 2 9
8. Докса Катокопия 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 4 - 9 7
11. Эносис 6 2 0 4 4 - 10 6
12. АЕЛ Лимаcсол 6 1 2 3 3 - 5 5
13. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
14. Акритас Хлоракас 6 1 1 4 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
8. Эносис 2 1 0 1 3 - 2 3
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 3 1 0 2 2 - 4 3
11. Акритас Хлоракас 3 1 0 2 1 - 7 3
12. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
4. АПОЭЛ 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Анортосис 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Пафос 3 1 2 0 6 - 2 5
7. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
8. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
9. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
10. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
11. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
12. АЕЛ Лимаcсол 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 2
АЕЛ Лимаcсол Тшибола Аарон 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Хаза Жаред бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бруно V пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    22'
    Christoforos Frantzis получил желтую карточку от судьи
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