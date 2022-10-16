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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Кармиотисса
0:2
Второй тайм: 48'
АЕЛ Лимаcсол
0'
3' Желтая карточка
Думбия Абубакар
0:1
18' Гол
Silva
30' Желтая карточка
Бруно Араужо
0:2
41' Гол
Папафотис Вассилис

Ход матча

3'
Думбия Абубакар
 
18'
0:1
Silva
30'
 
Бруно Араужо
35'
 
Kypros Neofytou
Silva
41'
0:2
Папафотис Вассилис
46'
Дюриш Михал
Хадьивасилис Иоаннис
 
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
3.40
7.80
2.60
Все Коэффициенты
Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол

История личных встреч

Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:1
ТМС
1:8
ПД
4:1
ПД
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.14
Малоне Дион 1 0.14
Эль-Алуши Мунир 1 0.14
Зелая Эмилио 1 (1) 0.14
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папафотис Вассилис 1 0.14
Хаза Жаред 1 0.14
Silva 1 0.14
Берахино Сейдо 1 (1) 0.14

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саллам Самир Бен 3 0
Губочан Томаш 2 0
Малоне Дион 2 0
Думбия Абубакар 2 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Подставски Томаш 1 0
Эль-Алуши Мунир 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Сулейман Кулибали I 1 0
Калцас Никос 1 0
Меджиморец Винко 1 0
АЕЛ Лимаcсол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тшибола Аарон 3 0
Здравковски Давор 3 0
Бруно Араужо 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Vittorio Continella 2 0
Башту Угу 0 1
Миральяс Кевин 1 0
Оливейра Мигель 1 0
Макрис Андреас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Пантели Стилианос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 6 4 2 0 7 - 3 14
3. Арис Лимассол 6 4 0 2 13 - 5 12
4. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 5 10
5. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 0:0 7 2 4 1 5 - 2 10
7. Омония 6 3 0 3 10 - 6 9
8. АЕЛ Лимаcсол 2:0 7 2 2 3 5 - 5 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Кармиотисса 0:2 7 2 1 4 4 - 11 7
13. Акритас Хлоракас 0:0 7 1 2 4 3 - 11 5
14. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Акритас Хлоракас 0:0 4 1 1 2 1 - 7 4
10. АЕЛ Лимаcсол 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Кармиотисса 0:2 4 1 0 3 2 - 6 3
12. АПОЭЛ 0:0 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
2. АПОЭЛ 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
7. АЕЛ Лимаcсол 2:0 4 1 2 1 3 - 2 5
8. Кармиотисса 0:2 3 1 1 1 2 - 5 4
9. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
10. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
12. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Акритас Хлоракас 0:0 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Бруно Араужо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Silva бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Aboubacar Doumbia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
АЕЛ Лимаcсол
3.40
7.80
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кармиотисса 0:2 АЕЛ Лимаcсол онлайн

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