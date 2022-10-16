Тур: 7.
1:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДумбия Абубакар
0:1
18' ГолSilva
30' Желтая карточкаБруно Араужо
0:2
41' ГолПапафотис Вассилис
1:2
69' ГолДумбия Абубакар
90'+5
Ход матча
18'
0:1
30'
35'
41'
69'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
-
- Запасные игроки
-
71 Луков МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хацкевич Александр
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
66 Silva
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
История личных встреч
Кармиотисса
АЕЛ Лимаcсол
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|1
|0.14
|Малоне Дион
|1
|0.14
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0.14
|Думбия Абубакар
|1
|0.14
|Зелая Эмилио
|1 (1)
|0.14
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папафотис Вассилис
|1
|0.14
|Хаза Жаред
|1
|0.14
|Silva
|1
|0.14
|Берахино Сейдо
|1 (1)
|0.14
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саллам Самир Бен
|3
|0
|Губочан Томаш
|2
|0
|Малоне Дион
|2
|0
|Думбия Абубакар
|2
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Эль-Алуши Мунир
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Сулейман Кулибали I
|1
|0
|Калцас Никос
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
АЕЛ Лимаcсол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тшибола Аарон
|3
|0
|Здравковски Давор
|3
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Vittorio Continella
|2
|0
|Башту Угу
|0
|1
|Миральяс Кевин
|1
|0
|Оливейра Мигель
|1
|0
|Макрис Андреас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4 Кармиотисса - Отеллос 1:0 Олимпиас Лимпион - Кармиотисса 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Кармиотисса - Айя-Напа 2:1 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Эрмис Арадиппу 1:1
АЕЛ Лимаcсол
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Эрмис Арадиппу 1:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Zakakiou - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Спартак Плевен 3:1 Докса - АЕЛ Лимаcсол 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Zakakiou 1:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 ПАЕЕК - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония - АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Этникос Ахна 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Арис Лимассол
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|4.
|АПОЭЛ
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Омония
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|2:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|12.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Эносис
|Константину Константинос
|4
|Эносис
|Demetris Mavroudis
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2