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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Акритас Хлоракас
1:2
Второй тайм: 80'
АПОЭЛ
0'
6' Желтая карточка
Ivan Saravanja
17' Желтая карточка
Каро Андреас
0:1
27' Гол
Креспо Хосе
41' Желтая карточка
Блум Данни
45' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
45' Желтая карточка
Stavros Gavriel
1:1
69' Пенальти
Абраам Гонсалес
1:2
78' Гол
Эфрем Георгиос
Акритас Хлоракас
АПОЭЛ

История личных встреч

Акритас Хлоракас
АПОЭЛ

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
9:1

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasos Dimosthenous 1 0.14
Rodrigo Varanda 1 0.14
Reginaldo Ramires 1 0.14
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Креспо Хосе 1 0.14
Сушич Матео 1 0.14
Блум Данни 1 0.14
Костадинов Георги 1 0.14
Маркиньос XXIII 1 0.14
Сациас Яннис 1 0.14

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 2 1
Эрасо Хави 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Шехич Эдин 2 0
Коне Ибрагим 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Lois Fauriel 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Даушвили Муртаз 1 0
Блум Данни 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 6 4 2 0 7 - 3 14
3. Арис Лимассол 6 4 0 2 13 - 5 12
4. АПОЭЛ 2:1 7 3 3 1 7 - 3 12
5. АЕК Ларнака 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Неа Саламина 6 3 1 2 6 - 6 10
7. Омония 6 3 0 3 10 - 6 9
8. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
13. Олимпиакос Никосия 6 1 1 4 2 - 10 4
14. Акритас Хлоракас 1:2 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 0 7
3. Аполлон 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 2 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
11. АПОЭЛ 2:1 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Акритас Хлоракас 1:2 4 1 0 3 2 - 9 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
3. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Арис Лимассол 2 2 0 0 4 - 0 6
7. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
9. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
10. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
12. Неа Саламина 3 1 0 2 2 - 4 3
13. Акритас Хлоракас 1:2 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
АПОЭЛ Вилер Христос 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Stavros Gavriel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Даушвили Муртаз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Блум Данни получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Бальтазар Бернарди уходит с поля. Сеид Корац выходит вместо него
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Креспо Хосе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Каро Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      6'
      Ivan Saravanja получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Акритас Хлоракас
    Ничья
    АПОЭЛ
    6.20
    6.90
    1.56
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Акритас Хлоракас 1:2 АПОЭЛ онлайн

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    Акритас Хлоракас
    АПОЭЛ
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