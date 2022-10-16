Тур: 7.
1:2
Второй тайм: 80'
0'
6' Желтая карточкаIvan Saravanja
17' Желтая карточкаКаро Андреас
0:1
27' ГолКреспо Хосе
41' Желтая карточкаБлум Данни
45' Желтая карточкаДаушвили Муртаз
45' Желтая карточкаStavros Gavriel
1:1
69' ПенальтиАбраам Гонсалес
1:2
78' ГолЭфрем Георгиос
Ход матча
17'
27'
0:1
41'
45'
45'
53'
69'
1:1
78'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
-
-
-
-
-
77 Davi Araujo
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Акритас Хлоракас
АПОЭЛ
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.14
|Rodrigo Varanda
|1
|0.14
|Reginaldo Ramires
|1
|0.14
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Креспо Хосе
|1
|0.14
|Сушич Матео
|1
|0.14
|Блум Данни
|1
|0.14
|Костадинов Георги
|1
|0.14
|Маркиньос XXIII
|1
|0.14
|Сациас Яннис
|1
|0.14
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|2
|1
|Эрасо Хави
|3
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Шехич Эдин
|2
|0
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
1
10%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4
Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4 Акритас Хлоракас - Ахиронас 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - Алки Ороклинис 2:0 Эрмис Арадиппу - Акритас Хлоракас 0:0 Акритас Хлоракас - Омония Арадиппу 2:0 АСИЛ Лыси - Акритас Хлоракас 1:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|3.
|Арис Лимассол
|6
|4
|0
|2
|13 - 5
|12
|4.
|АПОЭЛ
|2:1
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Омония
|6
|3
|0
|3
|10 - 6
|9
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|1
|4
|2 - 10
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|2:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|3.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Арис Лимассол
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|12.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|1:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Эносис
|Константину Константинос
|4
|Эносис
|Demetris Mavroudis
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2
|АПОЭЛ
|Вилер Христос
|1 2