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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Омония
0:0
Первый тайм: 39'
Неа Саламина
0'
17' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
22' Желтая карточка
Кассама Морету

Ход матча

17'
 
Карлитуш Тавареш
22'
Кассама Морету
 
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Неа Саламина
3.70
5.55
5.80
Все Коэффициенты
Омония
Неа Саламина

История личных встреч

Омония
Неа Саламина

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

33 матча

69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 4 (2) 0.57
Безус Роман 2 0.29
Ансарифард Карим 1 0.14
Папулис Фотис 1 0.14
Захариу Панайотис 1 0.14
Милетич Неманья 1 0.14
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.29
Климович Владислав 1 0.14
Фелипе Жуан 1 0.14
Abdelaye Diakite 1 0.14
Diego Dorregaray 1 0.14

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 2 1
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Бруно V 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelaye Diakite 1 1
Манджек Жорж 2 0
Толемесс Флориан 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2
Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 0:0 7 4 3 0 7 - 3 15
3. АЕК Ларнака 2:0 7 4 1 2 11 - 5 13
4. Арис Лимассол 0:0 7 4 1 2 13 - 5 13
5. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Неа Саламина 0:0 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Омония 0:0 7 3 1 3 10 - 6 10
8. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
13. Олимпиакос Никосия 0:2 7 1 1 5 2 - 12 4
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Омония 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Неа Саламина 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Арис Лимассол 0:0 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 0:2 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
3. Арис Лимассол 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Аполлон 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
7. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Неа Саламина 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 0:0 4 1 0 3 3 - 4 3
11. АЕК Ларнака 2:0 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 0:2 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Кассама Морету получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Carlitos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Неа Саламина
3.70
5.55
5.80
Все Коэффициенты
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