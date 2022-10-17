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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Омония
 
Оставлена
Неа Саламина
Омония
Неа Саламина

История личных встреч

Омония
Неа Саламина

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

33 матча

69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:1
ТМС
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
5:1
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
5:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ТМС
0:1
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
6:0
ПД
0:1
К
1:8
К
2:0
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
3:0
К
2:1
К
2:0
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 4 (2) 0.67
Безус Роман 2 0.33
Ансарифард Карим 1 0.17
Папулис Фотис 1 0.17
Захариу Панайотис 1 0.17
Милетич Неманья 1 0.17
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мигелито 2 0.33
Климович Владислав 1 0.17
Фелипе Жуан 1 0.17
Abdelaye Diakite 1 0.17
Сантос Тьяго III 1 0.17
Diego Dorregaray 1 0.17

Карточки

Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 2 1
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0
Бруно V 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджек Жорж 3 0
Abdelaye Diakite 1 1
Толемесс Флориан 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Ботеак Эрик 1 0
Мигелито 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Сантос Тьяго III 1 0
Konstrantinos Serghiou 1 0
Michalis Koumouris 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Омония
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2
Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 6 14
4. АЕК Ларнака 7 4 1 2 13 - 7 13
5. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Неа Саламина 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Омония 6 3 0 3 10 - 7 9
8. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
13. Олимпиакос Никосия 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
7. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
9. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
10. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
12. Неа Саламина 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Анортосис Нинга Казимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Манджек Жорж получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Мигелито уходит с поля. Сантос Тьяго III выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    Кассама Морету получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Carlitos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Неа Саламина
4.60
5.55
5.20
Все Коэффициенты
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Омония
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