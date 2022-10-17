Тур: 7.
0:0
Первый тайм: 43'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катала Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Ivan Pankov
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Аполлон
Арис Лимассол
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|2
|0.29
|Роберж Валентин
|1
|0.14
|Жради Бассель
|1
|0.14
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.14
|Антонио Владимиро
|1
|0.14
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.14
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|3
|0.43
|Кокорин Александр
|2
|0.29
|Шави Уоррен
|2
|0.29
|Яблонский Евгений
|1
|0.14
|Шполярич Матья
|1
|0.14
|Маямбела Михлали
|1
|0.14
|Кажу
|1
|0.14
|Гоми Янник
|1
|0.14
|Браун Морган
|1
|0.14
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Ресио Хосе
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
|Кабрал Эуклидес
|1
|0
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|2
|1
|Кажу
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
|Джаве Флорисс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|4.
|Арис Лимассол
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Омония
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|7
|1
|1
|5
|2 - 12
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Аполлон
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Омония
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Неа Саламина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Арис Лимассол
|0:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Аполлон
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Неа Саламина
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Эносис
|Константину Константинос
|4
|Эносис
|Demetris Mavroudis
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2