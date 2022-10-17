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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
Аполлон
0:3
Конец матча
Арис Лимассол
0'
43' Желтая карточка
Коль Исраэль
60' Желтая карточка
Шави Уоррен
0:1
76' Гол
Кокорин Александр
76' Желтая карточка
Кокорин Александр
87' Желтая карточка
Ресио Хосе
0:2
89' Гол
Джаве Флорисс
89' Желтая карточка
Джаве Флорисс
0:3
90' Пенальти
Стемпиньски Мариуш
90'+6
Аполлон
Арис Лимассол

История личных встреч

Аполлон
Арис Лимассол

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:4
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
5:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
0:1
ММ(
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 2 0.29
Роберж Валентин 1 0.14
Жради Бассель 1 0.14
Хенти Эзекиэль 1 0.14
Антонио Владимиро 1 0.14
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.14
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кокорин Александр 3 0.43
Бенгтссон Лео 3 0.43
Шави Уоррен 2 0.29
Яблонский Евгений 1 0.14
Шполярич Матья 1 0.14
Маямбела Михлали 1 0.14
Кажу 1 0.14
Гоми Янник 1 0.14
Браун Морган 1 0.14
Джаве Флорисс 1 0.14
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.14

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 2 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0
Кабрал Эуклидес 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 1
Кажу 3 0
Кокорин Александр 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Джаве Флорисс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Делмиро 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
4
57%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
7
41%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1
Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Омония 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. Аполлон 7 4 2 1 7 - 6 14
4. АЕК Ларнака 7 4 1 2 13 - 7 13
5. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Неа Саламина 6 3 1 2 7 - 6 10
7. Омония 6 3 0 3 10 - 7 9
8. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
13. Олимпиакос Никосия 7 1 1 5 4 - 14 4
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 2 2 0 0 7 - 3 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
7. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
9. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
10. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
11. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
12. Неа Саламина 3 1 0 2 3 - 4 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Анортосис Нинга Казимир 3
Весь список

Топ нарушителей
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
Весь список
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