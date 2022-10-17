Тур: 7.
2:0
Перерыв
0'
1:0
7' Гол в свои воротаКартащян Артур
17' Желтая карточкаТомович Ненад
20' Желтая карточкаНаум Гиоргос
22' Желтая карточкаАльтман Омри
27' Желтая карточкаНани
38' Желтая карточкаЭсселинк Берт
2:0
44' ГолТричковски Иван
Ход матча
7'
1:0
17'
20'
22'
27'
38'
44'
2:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
-
29 Хендрикс СэмНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Paco Puertas
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
21 матч
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|3 (1)
|0.43
|Дьюрчо Адам
|2 (1)
|0.29
|Ромо Хосе
|1
|0.14
|Ойер Санхурхо
|1
|0.14
|Олатунджи Виктор
|1
|0.14
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дезир Жонель
|1
|0.14
|Osman Koroma
|1
|0.14
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томович Ненад
|2
|0
|Энглезу Никос
|2
|0
|Альтман Омри
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|0
|Нани II
|3
|0
|Мучтарис Стефанос
|2
|0
|Картащян Артур
|1
|0
|Янну Томас
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Evgenios Kyriakou
|1
|0
|Барди Пьер
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
17%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
57%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|3.
|АЕК Ларнака
|2:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 5
|13
|4.
|Арис Лимассол
|0:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Неа Саламина
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Омония
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 6
|10
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|7
|1
|1
|5
|2 - 12
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 0
|10
|2.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Аполлон
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|Омония
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Неа Саламина
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Арис Лимассол
|0:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|3.
|Арис Лимассол
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Аполлон
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Неа Саламина
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|2:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|6
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|3
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|2
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Эносис
|Константину Константинос
|4
|Эносис
|Demetris Mavroudis
|4
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 2