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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 7.
АЕК Ларнака
2:0
Перерыв
Олимпиакос Никосия
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Картащян Артур
17' Желтая карточка
Томович Ненад
20' Желтая карточка
Наум Гиоргос
22' Желтая карточка
Альтман Омри
27' Желтая карточка
Нани
38' Желтая карточка
Эсселинк Берт
2:0
44' Гол
Тричковски Иван

Ход матча

7'
Картащян Артур
1:0
17'
Томович Ненад
 
20'
Наум Гиоргос
 
22'
Альтман Омри
 
27'
 
Нани
38'
 
Эсселинк Берт
44'
Тричковски Иван
2:0
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.60
6.42
7.00
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия

История личных встреч

АЕК Ларнака
Олимпиакос Никосия

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

21 матч

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

28.6%
61.9%
9.5%
6 побед 13 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
4:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
3:3
ПД
0:2
КК
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 3 (1) 0.43
Дьюрчо Адам 2 (1) 0.29
Ромо Хосе 1 0.14
Ойер Санхурхо 1 0.14
Олатунджи Виктор 1 0.14
Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дезир Жонель 1 0.14
Osman Koroma 1 0.14

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томович Ненад 2 0
Энглезу Никос 2 0
Альтман Омри 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 4 0
Нани II 3 0
Мучтарис Стефанос 2 0
Картащян Артур 1 0
Янну Томас 1 0
Психас Петрос 1 0
Evgenios Kyriakou 1 0
Барди Пьер 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
17%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
57%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 0:0 7 4 3 0 7 - 3 15
3. АЕК Ларнака 2:0 7 4 1 2 11 - 5 13
4. Арис Лимассол 0:0 7 4 1 2 13 - 5 13
5. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Неа Саламина 0:0 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Омония 0:0 7 3 1 3 10 - 6 10
8. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
9. Анортосис 7 2 2 3 6 - 10 8
10. Докса Катокопия 7 2 1 4 4 - 9 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
13. Олимпиакос Никосия 0:2 7 1 1 5 2 - 12 4
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 2:0 4 3 1 0 7 - 0 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4. Омония 0:0 3 2 1 0 7 - 2 7
5. Неа Саламина 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Арис Лимассол 0:0 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Олимпиакос Никосия 0:2 4 1 1 2 2 - 4 4
9. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
11. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
13. Анортосис 3 0 1 2 1 - 4 1
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
3. Арис Лимассол 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Аполлон 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Докса Катокопия 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
7. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
8. Неа Саламина 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 0:0 4 1 0 3 3 - 4 3
11. АЕК Ларнака 2:0 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 0:2 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 6
Анортосис Нинга Казимир 3
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 3
Арис Лимассол Кокорин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 4
Эносис Константину Константинос 4
Эносис Demetris Mavroudis 4
Арис Лимассол Яго Стив 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Тричковски Иван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Эсселинк Берт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Нани II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Альтман Омри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Giorgos Naoum получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Томович Ненад получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Картащян Артур уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Олимпиакос Никосия
1.60
6.42
7.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК Ларнака 2:0 Олимпиакос Никосия онлайн

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