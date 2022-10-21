Тур: 8.
0:1
Второй тайм: 89'
0'
22' Желтая карточкаКартащян Артур
31' Желтая карточкаКабрал Эуклидес
49' Желтая карточкаГуррье Вильд-Дональд
51' Желтая карточкаМаркович Саша
66' Желтая карточкаРесио Хосе
76' Желтая карточкаСалли Эдгар
0:1
83' ГолПиттас Яннис
Ход матча
22'
31'
51'
66'
76'
83'
0:1
88'
- Основной состав
-
77 Малл ДжоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 НаниПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хендрикс СэмНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Янну ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
99 Osman Koroma
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
-
16 Ресио ХосеПолузащитник
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Илиев ИлианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Катала Давид
История личных встреч
Олимпиакос Никосия
Аполлон
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
22 матча
4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хендрикс Сэм
|1
|0.13
|Дезир Жонель
|1
|0.13
|Психас Петрос
|1
|0.13
|Osman Koroma
|1
|0.13
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|2
|0.25
|Роберж Валентин
|1
|0.13
|Жради Бассель
|1
|0.13
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.13
|Антонио Владимиро
|1
|0.13
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.13
Карточки
Олимпиакос Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|0
|Нани II
|3
|0
|Картащян Артур
|2
|0
|Янну Томас
|2
|0
|Мучтарис Стефанос
|2
|0
|Психас Петрос
|2
|0
|Маркович Саша
|1
|0
|Салли Эдгар
|1
|0
|Evgenios Kyriakou
|1
|0
|Барди Пьер
|1
|0
|Досис Николаос
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
|Osman Koroma
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|2
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Роберж Валентин
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Йованович Вукашин
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
4
57%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Аполлон
|1:0
|8
|5
|2
|1
|8 - 6
|17
|3.
|Арис Лимассол
|7
|5
|0
|2
|16 - 5
|15
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|6.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Анортосис
|3:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Омония
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Докса Катокопия
|0:3
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Аполлон
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Анортосис
|3:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|8.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|0:3
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|2.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|3:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|0:3
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Анортосис
|Варда Амр
|4