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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
Олимпиакос Никосия
1:1
Конец матча
Аполлон
0'
22' Желтая карточка
Картащян Артур
31' Желтая карточка
Кабрал Эуклидес
49' Желтая карточка
Гуррье Вильд-Дональд
51' Желтая карточка
Маркович Саша
66' Желтая карточка
Ресио Хосе
76' Желтая карточка
Салли Эдгар
0:1
83' Гол
Питтас Яннис
88' Желтая карточка
Osman Koroma
90' Желтая карточка
Дезир Жонель
1:1
90' Пенальти
Гуррье Вильд-Дональд
90'+7
Олимпиакос Никосия
Аполлон

История личных встреч

Олимпиакос Никосия
Аполлон

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

22 матча

4.5%
36.4%
59.1%
1 победа 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.6%
40.9%
45.5%
3 победы 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
5:1
К
3:2
К
1:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хендрикс Сэм 1 0.13
Дезир Жонель 1 0.13
Психас Петрос 1 0.13
Osman Koroma 1 0.13
Гуррье Вильд-Дональд 1 (1) 0.13
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 3 0.38
Роберж Валентин 1 0.13
Жради Бассель 1 0.13
Хенти Эзекиэль 1 0.13
Антонио Владимиро 1 0.13
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.13

Карточки

Олимпиакос Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуррье Вильд-Дональд 5 0
Нани II 3 0
Салли Эдгар 2 0
Картащян Артур 2 0
Янну Томас 2 0
Мучтарис Стефанос 2 0
Психас Петрос 2 0
Osman Koroma 2 0
Маркович Саша 1 0
Дезир Жонель 1 0
Evgenios Kyriakou 1 0
Барди Пьер 1 0
Досис Николаос 1 0
Эсселинк Берт 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 0
Коль Исраэль 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Роберж Валентин 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Йованович Вукашин 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
50%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

14
7
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
29%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос Никосия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2
Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:0 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Паралимни - Олимпиакос Никосия 1:1 Онисилос Сотира - Олимпиакос Никосия 4:2 Докса - Олимпиакос Никосия 3:1 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:1 Олимпиакос Никосия - ПАЕЕК 4:3 АЕЛ Лимаcсол - Олимпиакос Никосия 0:4 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 Олимпиакос Никосия - Омония 3:0 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:0 ПАЕЕК - Олимпиакос Никосия 0:1 Олимпиакос Никосия - АЕЛ Лимаcсол 0:1
Аполлон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2
Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0 Аполлон - Маккаби Хайфа 2:0 Маккаби Хайфа - Аполлон 4:0 Торино - Аполлон 1:0 Аполлон - Слован Либерец 2:3 Мезёкёвешд - Аполлон 3:3 Докса - Аполлон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. Аполлон 8 4 3 1 8 - 7 15
4. АЕК Ларнака 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
6. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Омония 7 3 0 4 10 - 8 9
9. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 5 - 15 5
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
8. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
9. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
10. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
12. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
11. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Аполлон Питтас Яннис 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Анортосис Варда Амр 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Кабрал Эуклидес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Картащян Артур получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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