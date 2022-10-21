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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
Анортосис
3:0
Второй тайм: 86'
Докса Катокопия
0'
1:0
24' Гол в свои ворота
Аденон Халед
45' Желтая карточка
Варда Амр
2:0
58' Гол
Ароян Вараздат
62' Желтая карточка
Меска
68' Желтая карточка
Аденон Халед
70' Желтая карточка
Иоанну Михалис
3:0
80' Гол
Хрисостому Андреас
Анортосис
Докса Катокопия

История личных встреч

Анортосис
Докса Катокопия

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

91.7%
20.8%
22 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

33 матча

72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
0:6
ПД
0:3
ПД
3:3
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
1:6
ПД
1:2
ТМС
1:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ММ(
2:1
ПД
4:1
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нинга Казимир 3 0.38
Байшиньу Марку 1 0.13
Амбарцумян Оганес 1 0.13
Ароян Вараздат 1 0.13
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аденон Халед 1 0.13
Бенни Бернарду 1 0.13
Benjamin Asamoah 1 0.13
Анаане Тиджани 1 0.13

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варда Амр 4 0
Иоанну Михалис 2 0
Нинга Казимир 2 0
Панчеон Джейсон 1 0
Христодулопулос Лазарос 1 0
Байшиньу Марку 1 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Сабо Эрик 1 0
Ароян Вараздат 1 0
Артиматас Костакис 1 0
Радонич Деян 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аденон Халед 2 1
Стилиану Мариос 2 0
Бенни Бернарду 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Вальехо Алекс 1 0
Илич Кристиан 1 0
Собчик Алекс 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Diego Mesen 1 0
Керла Семир 1 0
Анаане Тиджани 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Аполлон 1:0 8 5 2 1 8 - 6 17
3. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
4. АЕК Ларнака 7 4 1 2 13 - 7 13
5. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
6. АПОЭЛ 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Анортосис 3:0 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Омония 7 3 0 4 10 - 8 9
9. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Докса Катокопия 0:3 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 0:1 8 1 1 6 4 - 15 4
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
2. Пафос 3 3 0 0 8 - 0 9
3. Аполлон 1:0 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Анортосис 3:0 4 1 1 2 4 - 4 4
8. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Олимпиакос Никосия 0:1 5 1 1 3 2 - 5 4
10. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
12. АПОЭЛ 4 0 3 1 1 - 2 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 0:3 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 1:0 4 3 1 0 4 - 1 10
2. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
3. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
5. Анортосис 3:0 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 0:3 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 4 1 0 3 3 - 4 3
11. АЕК Ларнака 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 0:1 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Аполлон Питтас Яннис 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Анортосис Варда Амр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Варда Амр получил желтую карточку от судьи
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    • Лучшие коэффициенты
    Анортосис
    Ничья
    Докса Катокопия
    3.70
    6.45
    6.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Анортосис 3:0 Докса Катокопия онлайн

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