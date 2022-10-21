Тур: 8.
3:0
Конец матча
0'
1:0
24' Гол в свои воротаАденон Халед
45' Желтая карточкаВарда Амр
2:0
58' ГолАроян Вараздат
62' Желтая карточкаМеска
68' Желтая карточкаАденон Халед
70' Желтая карточкаИоанну Михалис
3:0
80' ГолХрисостому Андреас
90' Желтая карточкаВальехо Алекс
90'+4
Ход матча
24'
1:0
35'
45'
58'
2:0
62'
68'
70'
80'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Варда АмрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Франсиско Муньос Хиско
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Инджия РевазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Анортосис
Докса Катокопия
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
91.7%
20.8%
22 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
33 матча
72.7%
15.2%
12.1%
24 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нинга Казимир
|3
|0.38
|Байшиньу Марку
|1
|0.13
|Амбарцумян Оганес
|1
|0.13
|Ароян Вараздат
|1
|0.13
|Хрисостому Андреас
|1
|0.13
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аденон Халед
|1
|0.13
|Бенни Бернарду
|1
|0.13
|Benjamin Asamoah
|1
|0.13
|Анаане Тиджани
|1
|0.13
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варда Амр
|4
|0
|Иоанну Михалис
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Панчеон Джейсон
|1
|0
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|Байшиньу Марку
|1
|0
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сабо Эрик
|1
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Артиматас Костакис
|1
|0
|Радонич Деян
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аденон Халед
|2
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Бенни Бернарду
|2
|0
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Diego Mesen
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эносис - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1
Кармиотисса - Анортосис 0:2 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:2 Анортосис - Пафос 3:4 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Докса 0:0 Радомьяк Радом - Анортосис 0:0 Омония - Анортосис 2:0 Анортосис - Хапоэль Петах-Тиква 2:3 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Анортосис - Пафос 1:0 Омония - Анортосис 1:1 Анортосис - Аполлон 1:1 Анортосис - Омония 0:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2
АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0 Омония - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия - ПАЕЕК 1:0 Докса Катокопия - Пафос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Арис Лимассол
|7
|5
|0
|2
|16 - 5
|15
|3.
|Аполлон
|8
|4
|3
|1
|8 - 7
|15
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|6.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Омония
|7
|3
|0
|4
|10 - 8
|9
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|9.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Анортосис
|Варда Амр
|4