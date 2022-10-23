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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
Арис Лимассол
2:1
Первый тайм: 45+'
Эносис
0'
0:1
10' Гол
Дьявара Кандет
1:1
20' Гол
Струски Кароль
2:1
22' Гол
Бенгтссон Лео
27' Желтая карточка
Яго Стив
38' Желтая карточка
Antonis Katsiaris
44' Желтая карточка
Adrian Oscar Lucero

Ход матча

10'
0:1
Дьявара Кандет
20'
Струски Кароль
1:1
22'
Бенгтссон Лео
2:1
27'
Яго Стив
 
38'
 
Antonis Katsiaris
44'
 
Adrian Oscar Lucero
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Эносис
5.60
5.50
9.00
Все Коэффициенты
Арис Лимассол
Эносис

История личных встреч

Арис Лимассол
Эносис

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

К
2:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ВД
0:0
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Лео 4 0.5
Кокорин Александр 3 0.38
Шави Уоррен 2 0.25
Яблонский Евгений 1 0.13
Шполярич Матья 1 0.13
Маямбела Михлали 1 0.13
Кажу 1 0.13
Гоми Янник 1 0.13
Струски Кароль 1 0.13
Браун Морган 1 0.13
Джаве Флорисс 1 0.13
Стемпиньски Мариуш 1 (1) 0.13
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.25
Дрекса Павел 1 0.13
Сильва Луис 1 0.13
Julien Lamy 1 0.13
Дьявара Кандет 1 0.13

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Кажу 3 0
Кокорин Александр 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Браун Морган 2 0
Шави Уоррен 2 0
Джаве Флорисс 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Делмиро 1 0
Маямбела Михлали 1 0
Струски Кароль 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Мукету-Муссунда Алекс 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Эхманн Марко 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Marko Jevremovic 2 0
Сильва Луис 2 0
Adrian Oscar Lucero 1 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Эносис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0
Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 8 6 2 0 20 - 2 20
2. Арис Лимассол 2:1 8 6 0 2 18 - 6 18
3. АПОЭЛ 8 4 3 1 8 - 3 15
4. Аполлон 8 4 3 1 8 - 7 15
5. АЕК Ларнака 8 4 1 3 13 - 8 13
6. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Кармиотисса 8 3 1 4 6 - 11 10
9. Омония 8 3 0 5 10 - 11 9
10. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
11. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
12. Эносис 1:2 8 2 1 5 6 - 13 7
13. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 5 - 15 5
14. Акритас Хлоракас 8 1 1 6 4 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
2. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Арис Лимассол 2:1 5 3 0 2 11 - 6 9
4. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
5. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
7. Кармиотисса 5 2 0 3 4 - 6 6
8. АПОЭЛ 5 1 3 1 2 - 2 6
9. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
10. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Эносис 1:2 3 1 1 1 4 - 3 4
12. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2:1 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 1:2 5 1 0 4 2 - 10 3
13. Акритас Хлоракас 4 0 1 3 2 - 5 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Акритас Хлоракас Эрасо Хави 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Эносис
5.60
5.50
9.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арис Лимассол 2:1 Эносис онлайн

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