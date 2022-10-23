Тур: 8.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
10' ГолДьявара Кандет
1:1
20' ГолСтруски Кароль
2:1
22' ГолБенгтссон Лео
27' Желтая карточкаЯго Стив
38' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
44' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
Ход матча
10'
0:1
20'
1:1
22'
2:1
27'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Арис Лимассол
Эносис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|4
|0.5
|Кокорин Александр
|3
|0.38
|Шави Уоррен
|2
|0.25
|Яблонский Евгений
|1
|0.13
|Шполярич Матья
|1
|0.13
|Маямбела Михлали
|1
|0.13
|Кажу
|1
|0.13
|Гоми Янник
|1
|0.13
|Струски Кароль
|1
|0.13
|Браун Морган
|1
|0.13
|Джаве Флорисс
|1
|0.13
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.13
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.25
|Дрекса Павел
|1
|0.13
|Сильва Луис
|1
|0.13
|Julien Lamy
|1
|0.13
|Дьявара Кандет
|1
|0.13
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Кажу
|3
|0
|Кокорин Александр
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Джаве Флорисс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Сёке Юлиус
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Эхманн Марко
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Marko Jevremovic
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Adrian Oscar Lucero
|1
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
17
5
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Эносис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0
Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|8
|6
|2
|0
|20 - 2
|20
|2.
|Арис Лимассол
|2:1
|8
|6
|0
|2
|18 - 6
|18
|3.
|АПОЭЛ
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|4.
|Аполлон
|8
|4
|3
|1
|8 - 7
|15
|5.
|АЕК Ларнака
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Кармиотисса
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|12.
|Эносис
|1:2
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Арис Лимассол
|2:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|4.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|АПОЭЛ
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|9.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Эносис
|1:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|1:2
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|7
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Акритас Хлоракас
|Эрасо Хави
|4