Тур: 8.
2:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолДьявара Кандет
1:1
20' ГолСтруски Кароль
2:1
22' ГолБенгтссон Лео
27' Желтая карточкаЯго Стив
38' Желтая карточкаAntonis Katsiaris
45' Желтая карточкаAdrian Oscar Lucero
70' Желтая карточкаСтруски Кароль
84' Желтая карточкаШполярич Матья
86' Желтая карточкаСёке Юлиус
90' Желтая карточкаOmer Korsia
90'+5
Ход матча
10'
0:1
20'
1:1
22'
2:1
27'
46'
70'
84'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
80 Шави УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гоми ЯнникНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Арис Лимассол
Эносис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимассол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Лео
|4
|0.5
|Кокорин Александр
|3
|0.38
|Шави Уоррен
|2
|0.25
|Яблонский Евгений
|1
|0.13
|Шполярич Матья
|1
|0.13
|Маямбела Михлали
|1
|0.13
|Кажу
|1
|0.13
|Гоми Янник
|1
|0.13
|Струски Кароль
|1
|0.13
|Браун Морган
|1
|0.13
|Джаве Флорисс
|1
|0.13
|Стемпиньски Мариуш
|1 (1)
|0.13
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.25
|Дрекса Павел
|1
|0.13
|Сильва Луис
|1
|0.13
|Julien Lamy
|1
|0.13
|Дьявара Кандет
|1
|0.13
Карточки
Арис Лимассол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Кажу
|3
|0
|Кокорин Александр
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Сёке Юлиус
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Джаве Флорисс
|2
|0
|Сикорский Даниэль
|1
|0
|Шполярич Матья
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Маямбела Михлали
|1
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Эхманн Марко
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Adrian Oscar Lucero
|2
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Marko Jevremovic
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
8%
1
50%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
6
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
2
11%
1
17%
1-15
5
26%
1
17%
16-30
2
11%
1
17%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
7
37%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимассол
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2
АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Олимпиакос Никосия 5:0 Арис Лимассол - АЕЛ Лимаcсол 2:1 Нефтчи - Арис Лимассол 3:0 Арис Лимассол - Нефтчи 2:0 Анортосис - Арис Лимассол 0:3 Арис Лимассол - Аполлон 1:4 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 Арис Лимассол - Анортосис 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Пафос 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Пафос - Арис Лимассол 1:1
Эносис
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0
Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 2:2 Ксилотимву - Эносис 0:0 Эносис - Отеллос 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|8
|6
|2
|0
|20 - 2
|20
|2.
|Арис Лимассол
|8
|6
|0
|2
|18 - 6
|18
|3.
|АПОЭЛ
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|4.
|Аполлон
|8
|4
|3
|1
|8 - 7
|15
|5.
|АЕК Ларнака
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|7.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Кармиотисса
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|10.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|11.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|12.
|Эносис
|8
|2
|1
|5
|6 - 13
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|8
|1
|1
|6
|4 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Арис Лимассол
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|4.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|7.
|Кармиотисса
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|8.
|АПОЭЛ
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|9.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|11.
|АЕК Ларнака
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|12.
|Эносис
|5
|1
|0
|4
|2 - 10
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 3
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4