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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Серветт
0:0
Первый тайм: 8'
Люцерн
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
2.19
3.89
3.90
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
10
Антунес
Алексис
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
23
Роделен
Ронни
17
Кутеса
Дерек
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
11
Шюрпф
Паскаль
7
Майер
Макс
21
Абубакар-Анкра
Асума
9
Соргич
Деян
Серветт
4-3-3
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Серветт
Люцерн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.2
Роделен Ронни 1 0.1
Стеванович Мирослав 1 0.1
Валь Тео 1 0.1
Бауэр Мориц 1 0.1
Дулин Давид 1 0.1
Кривелли Энцо 1 0.1
Антунес Алексис 1 0.1
Фофана Бубакар II 1 0.1
Флюке Патрик 1 (1) 0.1
Бедья Крис 0 0
Кутеса Дерек 0 0
Samba Diba 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бурч Марко 2 0.22
Соргич Деян 2 0.22
Майер Макс 2 0.22
Дорн Пиус 1 0.11
Абубакар-Анкра Асума 1 0.11
Гентнер Кристиан 1 0.11
Белоко Стефан 1 0.11
Шадер Софьян 1 0.11
Шюрпф Паскаль 1 0.11
Кадак Якуб 1 0.11
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 4 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Конья Тимоте 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 2 1
Фрыдек Мартин 2 1
Дрэгер Мохамед 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Белоко Стефан 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Майер Макс 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
17%
2
14%
1-15
2
17%
4
29%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
50%
2
14%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6
Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 0:0 10 5 3 2 11 - 8 18
3. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
4. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
5. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
6. Лугано 9 4 0 5 15 - 15 12
7. Базель 8 3 3 2 15 - 11 12
8. Люцерн 0:0 9 3 3 3 13 - 10 12
9. Винтертур 9 1 2 6 7 - 24 5
10. Цюрих 9 0 3 6 7 - 20 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 0:0 5 4 1 0 8 - 3 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Люцерн 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
8. Лугано 4 1 0 3 6 - 8 3
9. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
10. Цюрих 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Серветт 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
8. Винтертур 4 1 0 3 3 - 7 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Сьон Лаванши Нума 4
Винтертур Samir Ramizi 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
2.19
3.89
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:0 Люцерн онлайн

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