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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Серветт
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
22' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
28' Желтая карточка
Дулин Давид
1:0
30' Гол
Кутеса Дерек
58' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:1
60' Гол
Майер Макс
62' Желтая карточка
Конья Тимоте
90'+4

Ход матча

16'
Руй Стив
Севрен Йоан
 
22'
 
Фрыдек Мартин
28'
Дулин Давид
 
30'
Кутеса Дерек
(Фрик Джереми)
1:0
58'
 
Белоко Стефан
60'
1:1
Майер Макс
(Дорн Пиус)
62'
Конья Тимоте
 
63'
Сеспедес Борис
Дулин Давид
 
63'
Флюке Патрик
Кутеса Дерек
 
70'
 
Шадер Софьян
Шюрпф Паскаль
70'
 
Кадак Якуб
Белоко Стефан
70'
 
Ардаис Хоакин
Соргич Деян
79'
Фофана Бубакар
Роделен Ронни
 
79'
Валь Тео
Антунес Алексис
 
82'
 
Кампо Самуэле
Абубакар-Анкра Асума
88'
 
Гентнер Кристиан
Майер Макс

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
17
Кутеса
Дерек
23
Роделен
Ронни
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
21
Абубакар-Анкра
Асума
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Серветт
4-5-1
Люцерн
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Люцерн

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
4:1
С
3:0
С
4:2
С
3:0
С
1:3
С
2:0
С
2:2
С
1:2
С
1:0
К
3:3
К
0:1
К
2:5
С
3:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
1:2
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.2
Роделен Ронни 1 0.1
Стеванович Мирослав 1 0.1
Валь Тео 1 0.1
Кутеса Дерек 1 0.1
Бауэр Мориц 1 0.1
Дулин Давид 1 0.1
Кривелли Энцо 1 0.1
Антунес Алексис 1 0.1
Фофана Бубакар II 1 0.1
Флюке Патрик 1 (1) 0.1
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 3 0.33
Бурч Марко 2 0.22
Соргич Деян 2 0.22
Дорн Пиус 1 0.11
Абубакар-Анкра Асума 1 0.11
Гентнер Кристиан 1 0.11
Белоко Стефан 1 0.11
Шадер Софьян 1 0.11
Шюрпф Паскаль 1 0.11
Кадак Якуб 1 0.11
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 5 0
Конья Тимоте 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрыдек Мартин 3 1
Симани Денис 2 1
Дрэгер Мохамед 2 1
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Белоко Стефан 3 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Майер Макс 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Эмини Лорик 1 0
Бурч Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
18%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
27%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
13%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6
Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
4. Лугано 1:0 10 5 0 5 16 - 15 15
5. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
6. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
7. Базель 0:1 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 9 3 3 3 14 - 11 12
9. Винтертур 0:0 10 1 3 6 7 - 24 6
10. Цюрих 0:0 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 0:1 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Лугано 1:0 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Цюрих 0:0 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Винтертур 0:0 5 0 2 3 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 1:0 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 0:0 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 0:0 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Фрыдек Мартин 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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