Тур: 10. Стадион: Стад де Женев.
0'
22' Желтая карточкаФрыдек Мартин
28' Желтая карточкаДулин Давид
1:0
30' ГолКутеса Дерек
58' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:1
60' ГолМайер Макс
62' Желтая карточкаКонья Тимоте
90'+4
Ход матча
16'
22'
28'
30'
1:0
58'
60'
1:1
62'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
-
33 Leny Meyer
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Серветт
Люцерн
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
29.2%
45.8%
6 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|2
|0.2
|Роделен Ронни
|1
|0.1
|Стеванович Мирослав
|1
|0.1
|Валь Тео
|1
|0.1
|Кутеса Дерек
|1
|0.1
|Бауэр Мориц
|1
|0.1
|Дулин Давид
|1
|0.1
|Кривелли Энцо
|1
|0.1
|Антунес Алексис
|1
|0.1
|Фофана Бубакар II
|1
|0.1
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.1
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|3
|0.33
|Бурч Марко
|2
|0.22
|Соргич Деян
|2
|0.22
|Дорн Пиус
|1
|0.11
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.11
|Гентнер Кристиан
|1
|0.11
|Белоко Стефан
|1
|0.11
|Шадер Софьян
|1
|0.11
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.11
|Кадак Якуб
|1
|0.11
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|5
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Симани Денис
|2
|1
|Дрэгер Мохамед
|2
|1
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
|Эмини Лорик
|1
|0
|Бурч Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
18%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
4
27%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
2
13%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2
Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0 Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6
Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Серветт
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|0
|5
|19 - 15
|15
|4.
|Лугано
|1:0
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|5.
|Сьон
|10
|4
|3
|3
|17 - 18
|15
|6.
|Грасcхоппер
|10
|3
|5
|2
|19 - 20
|14
|7.
|Базель
|0:1
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Люцерн
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|Винтертур
|0:0
|10
|1
|3
|6
|7 - 24
|6
|10.
|Цюрих
|0:0
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Серветт
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Базель
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Лугано
|1:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Цюрих
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Винтертур
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Винтертур
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1