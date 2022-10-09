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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Лугано
1:0
Конец матча
Базель
0'
24' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:0
33' Гол
Маю Хишам
61' Желтая карточка
Ланг Михаэль
62' Желтая карточка
Амдуни Зеки
84' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
90'+5

Ход матча

24'
Саббатини Хонатан
 
28'
Хайдари Альбиан
Дапрела Фабио
 
33'
Маю Хишам
(Думбия Усман)
1:0
61'
 
Ланг Михаэль
62'
 
Амдуни Зеки
64'
Эль-Амин Амура Мохамед
Бабич Борис
 
64'
Боттани Маттиа
Маю Хишам
 
64'
 
Брэдли Финк
Зачири Анди
64'
 
Малес Дариан
Сене Кали
64'
 
Пельмар Анди
Ланг Михаэль
73'
 
Фрай Фабиан
Джака Таулант
77'
Хайле-Селассие Марен
Штеффен Ренато
 
77'
Мацек Роман
Uran Bislimi
 
84'
Валенсуэла Мильтон
 
89'
 
Лтайеф Сайфалла
Ндой Дан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Саипи
Амир
17
Валенсуэла
Мильтон
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
25
Uran
Bislimi
22
Штеффен
Ренато
27
Бабич
Борис
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
33
Калафьори
Рикардо
34
Джака
Таулант
8
Диуф
Энди
27
Ндой
Дан
9
Амдуни
Зеки
26
Сене
Кали
17
Зачири
Анди
Лугано
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Лугано
Базель

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.9%
29%
58.1%
4 победы 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:2
С
2:1
С
0:2
ТМК
1:2
С
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
2:2
С
1:0
С
4:4
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
0:1
С
0:1
С
0:4
С
1:1
С
2:2
С
4:0
С
2:2
С
4:1
С
3:0
С
1:4
С
3:1
С
1:3
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.4
Саббатини Хонатан 2 0.2
Бабич Борис 2 0.2
Боттани Маттиа 1 0.1
Циглер Рето 1 0.1
Штеффен Ренато 1 0.1
Маю Хишам 1 0.1
Хайле-Селассие Марен 1 0.1
Де Кейрос Ноа 1 0.1
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.1
Махмуд Хадж 1 0.1
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Allan Arigoni 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.33
Бургер Ваутер 3 0.33
Ндой Дан 2 0.22
Амдуни Зеки 2 0.22
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.22
Малес Дариан 1 0.11
Брэдли Финк 1 0.11
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Комас Арнау 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 2 1
Allan Arigoni 3 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Целар Жан 2 0
Циглер Рето 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Думбия Усман 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Джака Таулант 3 0
Ндой Дан 3 0
Адамс Касим 2 0
Комас Арнау 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Огюстен Жан-Кевин 1 0
Зачири Анди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
6
35%
1
7%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1
Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
4. Лугано 10 5 0 5 16 - 15 15
5. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
6. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
7. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 9 3 3 3 14 - 11 12
9. Винтертур 10 1 3 6 7 - 24 6
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Фрыдек Мартин 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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