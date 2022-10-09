Тур: 10. Стадион: Корнаредо.
0'
24' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:0
33' ГолМаю Хишам
61' Желтая карточкаЛанг Михаэль
62' Желтая карточкаАмдуни Зеки
84' Желтая карточкаВаленсуэла Мильтон
90'+5
Ход матча
33'
1:0
61'
62'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
25
Uran
Bislimi
27
Бабич
Борис
15
Адамс
Касим
27
Ндой
Дан
26
Сене
Кали
17
Зачири
Анди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Лугано
Базель
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
16.1%
32.3%
51.6%
5 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.9%
29%
58.1%
4 победы 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|4 (3)
|0.4
|Саббатини Хонатан
|2
|0.2
|Бабич Борис
|2
|0.2
|Боттани Маттиа
|1
|0.1
|Циглер Рето
|1
|0.1
|Штеффен Ренато
|1
|0.1
|Маю Хишам
|1
|0.1
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.1
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.1
|Махмуд Хадж
|1
|0.1
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.33
|Бургер Ваутер
|3
|0.33
|Ндой Дан
|2
|0.22
|Амдуни Зеки
|2
|0.22
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.22
|Малес Дариан
|1
|0.11
|Брэдли Финк
|1
|0.11
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Комас Арнау
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|2
|1
|Allan Arigoni
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Саипи Амир
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Ланг Михаэль
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Комас Арнау
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
11%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
12%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
6
35%
1
7%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
2
14%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2
Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1
Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Серветт
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|0
|5
|19 - 15
|15
|4.
|Лугано
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|5.
|Сьон
|10
|4
|3
|3
|17 - 18
|15
|6.
|Грасcхоппер
|10
|3
|5
|2
|19 - 20
|14
|7.
|Базель
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Люцерн
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|Винтертур
|10
|1
|3
|6
|7 - 24
|6
|10.
|Цюрих
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Серветт
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1