Тур: 10. Стадион: Летцигрунд.
0'
33' Желтая карточкаАрнольд Ремо
42' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
62' Желтая карточкаФаюлу Тимоти
84' Желтая карточкаБуэсс Роман
90' Желтая карточкаMichael Goncalves
90'+7
Ход матча
33'
62'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
16
Хорншу
Марк
15
Тосин
Айегун
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колатрелла Дженезио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Цюрих
Винтертур
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.2
|Тосин Айегун
|1
|0.1
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.1
|Маркезано Антонио
|1
|0.1
|Ронер Фабиан
|1
|0.1
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.1
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.3
|Samir Ramizi
|1
|0.1
|Камбери Флориан
|1
|0.1
|Родригес Франсиско III
|1
|0.1
|Samuel Ballet
|1
|0.1
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Сантини Иван
|2
|0
|Сельнес Оле
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Michael Goncalves
|3
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Гельми Рой
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
3
75%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
4
24%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
20
24
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
7
29%
29%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1
Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Серветт
|10
|5
|3
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|0
|5
|19 - 15
|15
|4.
|Лугано
|10
|5
|0
|5
|16 - 15
|15
|5.
|Сьон
|10
|4
|3
|3
|17 - 18
|15
|6.
|Грасcхоппер
|10
|3
|5
|2
|19 - 20
|14
|7.
|Базель
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|8.
|Люцерн
|9
|3
|3
|3
|14 - 11
|12
|9.
|Винтертур
|10
|1
|3
|6
|7 - 24
|6
|10.
|Цюрих
|10
|0
|4
|6
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Серветт
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|5
|4
|0
|1
|11 - 4
|12
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|7.
|Сьон
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|8.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|10.
|Винтертур
|5
|0
|2
|3
|4 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Люцерн
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|7 (2)
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Фрыдек Мартин
|1 3
|Грасcхоппер
|Лоосли Ноа
|2 1