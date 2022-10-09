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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Цюрих
0:0
Конец матча
Винтертур
0'
33' Желтая карточка
Арнольд Ремо
42' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
62' Желтая карточка
Фаюлу Тимоти
84' Желтая карточка
Буэсс Роман
90' Желтая карточка
Michael Goncalves
90'+7

Ход матча

33'
 
Арнольд Ремо
42'
Боранияшевич Никола
 
46'
Окита Жонатан
Сельнес Оле
 
57'
 
Камбери Флориан
Ди Джусто Маттео
57'
 
Adrian Gantenbein
Буркарт Нишан
62'
 
Фаюлу Тимоти
66'
Джемаили Блерим
Красничи Бледиан
 
66'
Сантини Иван
Тосин Айегун
 
72'
 
Шеттин Тобиас
Манзамби Нефтали
72'
 
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
76'
Ронер Фабиан
Боранияшевич Никола
 
78'
 
Крьезиу Хекуран
Thibault Corbaz
84'
 
Буэсс Роман
90'
 
Michael Goncalves
90'
Крюезиу Мирлинд
Маркезано Антонио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
1
Костадинович
Живко
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
16
Хорншу
Марк
8
Сельнес
Оле
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
1
Фаюлу
Тимоти
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
18
Диаби
Сулейман
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
11
Манзамби
Нефтали
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
Цюрих
3-4-1-2
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Винтертур

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.2
Тосин Айегун 1 0.1
Джемаили Блерим 1 (1) 0.1
Маркезано Антонио 1 0.1
Ронер Фабиан 1 0.1
Крюезиу Мирлинд 1 0.1
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.3
Samir Ramizi 1 0.1
Камбери Флориан 1 0.1
Родригес Франсиско III 1 0.1
Samuel Ballet 1 0.1
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сантини Иван 2 0
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 4 0
Буэсс Роман 3 0
Диаби Сулейман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Michael Goncalves 3 0
Родригес Франсиско III 2 0
Гельми Рой 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
4
44%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
3
75%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
1
9%
1
6%
1-15
1
9%
5
29%
29%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
2
12%
61-75
4
36%
4
24%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

20
24
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
10%
1
4%
1-15
2
10%
7
29%
29%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
4
17%
46-60
4
20%
3
13%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1
Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сьон - Винтертур 1:3 Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6
Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Санкт-Галлен 10 5 0 5 19 - 15 15
4. Лугано 10 5 0 5 16 - 15 15
5. Сьон 10 4 3 3 17 - 18 15
6. Грасcхоппер 10 3 5 2 19 - 20 14
7. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 9 3 3 3 14 - 11 12
9. Винтертур 10 1 3 6 7 - 24 6
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
2. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Санкт-Галлен 5 4 0 1 11 - 4 12
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
6. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
7. Сьон 5 1 2 2 5 - 9 5
8. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
10. Винтертур 5 0 2 3 4 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Люцерн 5 2 2 1 10 - 6 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 5 0 3 2 6 - 12 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Фрыдек Мартин 1 3
Грасcхоппер Лоосли Ноа 2 1
Весь список
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    • Желтая карточка
      42'
      Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Арнольд Ремо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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