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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:0
Перерыв
Лугано
0'
5' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:0
9' Гол
Аколо Чадрак
10' Желтая карточка
Фалльци Альберт
36' Желтая карточка
Шмидт Исаак
45' Желтая карточка
Allan Arigoni

Ход матча

5'
Гёртлер Лукас
 
9'
Аколо Чадрак
(Гиндо Дауда)
1:0
10'
Фалльци Альберт
 
36'
Шмидт Исаак
 
45'
 
Allan Arigoni

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
3.90
4.91
9.38
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
20
Фалльци
Альберт
19
Гиндо
Дауда
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
23
Карлен
Грегори
77
Аколо
Чадрак
9
Гийемено
Джереми
1
Саипи
Амир
34
Allan
Arigoni
15
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
22
Штеффен
Ренато
25
Uran
Bislimi
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лугано
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Лугано

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

36 матчей

36.1%
13.9%
50%
13 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.27
Аколо Чадрак 3 0.27
Шуберт Фабиан 3 0.27
Гийемено Джереми 2 0.18
Латте Лат Эммануэль 2 0.18
Фон Моос Юлиан 2 0.18
Гиндо Дауда 1 0.09
Шмидт Исаак 1 0.09
Christian Witzig 1 0.09
Карлен Грегори 1 0.09
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 4 (3) 0.36
Саббатини Хонатан 2 0.18
Бабич Борис 2 0.18
Боттани Маттиа 1 0.09
Циглер Рето 1 0.09
Штеффен Ренато 1 0.09
Маю Хишам 1 0.09
Хайле-Селассие Марен 1 0.09
Де Кейрос Ноа 1 0.09
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.09
Махмуд Хадж 1 0.09
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Allan Arigoni 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 1
Matej Maglica 4 0
Шмидт Исаак 2 1
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Фалльци Альберт 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Patrick Sutter 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Allan Arigoni 4 0
Дапрела Фабио 2 1
Валенсуэла Мильтон 2 0
Целар Жан 2 0
Циглер Рето 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Думбия Усман 1 0
Маю Хишам 1 0
Саипи Амир 1 0
Махмуд Хадж 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
5
56%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
4
20%
2
12%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
2
10%
6
35%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
29%
3
21%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
3
21%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4
Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3
Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0
Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 7 2 1 24 - 6 23
2. Серветт 10 5 3 2 12 - 9 18
3. Санкт-Галлен 1:0 11 6 0 5 20 - 15 18
4. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
5. Лугано 0:1 11 5 0 6 16 - 16 15
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 9 3 3 3 15 - 12 12
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 11 2 3 6 8 - 24 9
10. Цюрих 10 0 4 6 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 1:0 6 5 0 1 12 - 4 15
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Серветт 5 4 1 0 9 - 4 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 0:1 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 6 1 2 3 5 - 17 5
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 1 1 11 - 4 10
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 0:1 6 3 0 3 9 - 8 9
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 1:0 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Лугано Целар Жан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Шмидт Исаак получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Фалльци Альберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Аколо Чадрак бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лугано
3.90
4.91
9.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:0 Лугано онлайн

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