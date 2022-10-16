Тур: 11. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:0
9' ГолАколо Чадрак
10' Желтая карточкаФалльци Альберт
36' Желтая карточкаШмидт Исаак
45' Желтая карточкаAllan Arigoni
60' Желтая карточкаСаипи Амир
1:1
83' ГолЦелар Жан
90' Желтая карточкаХайле-Селассие Марен
90'+8
Ход матча
9'
1:0
10'
36'
45'
58'
60'
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
19
Гиндо
Дауда
33
Шмидт
Исаак
77
Аколо
Чадрак
20
Думбия
Усман
25
Uran
Bislimi
18
Маю
Хишам
27
Бабич
Борис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Uran BislimiПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Санкт-Галлен
Лугано
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
41.2%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
36 матчей
36.1%
13.9%
50%
13 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.27
|Аколо Чадрак
|3
|0.27
|Шуберт Фабиан
|3
|0.27
|Гийемено Джереми
|2
|0.18
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.18
|Фон Моос Юлиан
|2
|0.18
|Гиндо Дауда
|1
|0.09
|Шмидт Исаак
|1
|0.09
|Christian Witzig
|1
|0.09
|Карлен Грегори
|1
|0.09
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5 (3)
|0.45
|Саббатини Хонатан
|2
|0.18
|Бабич Борис
|2
|0.18
|Боттани Маттиа
|1
|0.09
|Циглер Рето
|1
|0.09
|Штеффен Ренато
|1
|0.09
|Маю Хишам
|1
|0.09
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.09
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.09
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.09
|Махмуд Хадж
|1
|0.09
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Matej Maglica
|4
|0
|Шмидт Исаак
|2
|1
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Allan Arigoni
|4
|0
|Дапрела Фабио
|2
|1
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
1
10%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
6
60%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
50%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
30%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
4
44%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Забито
21
18
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
5
24%
2
11%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
2
10%
7
39%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
4
27%
4
27%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4
Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3
Лугано
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4 Янг Бойз - Лугано 3:0
Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|11
|7
|3
|1
|24 - 6
|24
|2.
|Серветт
|0:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|5.
|Лугано
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|0:0
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|11
|2
|3
|6
|8 - 24
|9
|10.
|Цюрих
|0:0
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|0:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Винтертур
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|9.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Цюрих
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Серветт
|Дулин Давид
|5
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3