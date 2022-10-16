  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Серветт
0:0
Первый тайм: 13'
Базель
0'
9' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
10' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин

Ход матча

9'
 
Калафьори Рикардо
10'
 
Огюстен Жан-Кевин

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Базель
3.50
3.65
3.00
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
17
Зачири
Анди
10
Огюстен
Жан-Кевин
8
Диуф
Энди
Серветт
4-3-3
Базель
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Базель

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.18
Роделен Ронни 1 0.09
Стеванович Мирослав 1 0.09
Валь Тео 1 0.09
Кутеса Дерек 1 0.09
Бауэр Мориц 1 0.09
Дулин Давид 1 0.09
Кривелли Энцо 1 0.09
Антунес Алексис 1 0.09
Фофана Бубакар II 1 0.09
Флюке Патрик 1 (1) 0.09
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.3
Бургер Ваутер 3 0.3
Ндой Дан 2 0.2
Амдуни Зеки 2 0.2
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.2
Малес Дариан 1 0.1
Брэдли Финк 1 0.1
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Комас Арнау 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 5 0
Конья Тимоте 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Джака Таулант 3 0
Ндой Дан 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Комас Арнау 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
46%
1
7%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 11 7 3 1 24 - 6 24
2. Серветт 0:0 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
4. Санкт-Галлен 11 5 1 5 20 - 16 16
5. Лугано 11 5 1 5 17 - 16 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 0:0 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 11 2 3 6 8 - 24 9
10. Цюрих 0:0 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 0:0 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 6 1 2 3 5 - 17 5
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 0:0 5 0 2 3 4 - 11 2
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Базель
3.50
3.65
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:0 Базель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серветт
Базель
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 