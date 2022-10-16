Тур: 11. Стадион: Стад де Женев.
0'
9' Желтая карточкаКалафьори Рикардо
9' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
19' Желтая карточкаКомас Арнау
80' Желтая карточкаДулин Давид
90'+6
Ход матча
19'
80'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
17
Зачири
Анди
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
-
30 Samba Diba
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сене КалиПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
30 Каде АнтонНападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
История личных встреч
Серветт
Базель
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конья Тимоте
|2
|0.18
|Роделен Ронни
|1
|0.09
|Стеванович Мирослав
|1
|0.09
|Валь Тео
|1
|0.09
|Кутеса Дерек
|1
|0.09
|Бауэр Мориц
|1
|0.09
|Дулин Давид
|1
|0.09
|Кривелли Энцо
|1
|0.09
|Антунес Алексис
|1
|0.09
|Фофана Бубакар II
|1
|0.09
|Флюке Патрик
|1 (1)
|0.09
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.3
|Бургер Ваутер
|3
|0.3
|Ндой Дан
|2
|0.2
|Амдуни Зеки
|2
|0.2
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.2
|Малес Дариан
|1
|0.1
|Брэдли Финк
|1
|0.1
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Комас Арнау
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|6
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Диалло Мусса
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Ланг Михаэль
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Комас Арнау
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Зачири Анди
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
46%
1
7%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|24 - 6
|24
|2.
|Серветт
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|5.
|Лугано
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|11
|2
|3
|6
|8 - 24
|9
|10.
|Цюрих
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Винтертур
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|9.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3