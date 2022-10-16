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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Серветт
0:0
Конец матча
Базель
0'
9' Желтая карточка
Калафьори Рикардо
9' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
19' Желтая карточка
Комас Арнау
80' Желтая карточка
Дулин Давид
90'+6

Ход матча

9'
 
Калафьори Рикардо
9'
 
Огюстен Жан-Кевин
19'
 
Комас Арнау
46'
 
Каттербах Ноа
Калафьори Рикардо
46'
 
Ндой Дан
Бургер Ваутер
61'
 
Каде Антон
Зачири Анди
61'
 
Амдуни Зеки
Джака Таулант
67'
Флюке Патрик
Фофана Бубакар
 
74'
 
Брэдли Финк
Огюстен Жан-Кевин
78'
Валь Тео
Антунес Алексис
 
78'
Alexandre Dias Patricio
Кутеса Дерек
 
80'
Дулин Давид
 
86'
Сеспедес Борис
Дулин Давид
 
86'
Samba Diba
Конья Тимоте
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
33
Калафьори
Рикардо
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
17
Зачири
Анди
10
Огюстен
Жан-Кевин
8
Диуф
Энди
Серветт
4-3-3
Базель
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Базель

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
128.6%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

4.5%
50%
45.5%
1 победа 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
22.7%
50%
6 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конья Тимоте 2 0.18
Роделен Ронни 1 0.09
Стеванович Мирослав 1 0.09
Валь Тео 1 0.09
Кутеса Дерек 1 0.09
Бауэр Мориц 1 0.09
Дулин Давид 1 0.09
Кривелли Энцо 1 0.09
Антунес Алексис 1 0.09
Фофана Бубакар II 1 0.09
Флюке Патрик 1 (1) 0.09
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.3
Бургер Ваутер 3 0.3
Ндой Дан 2 0.2
Амдуни Зеки 2 0.2
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.2
Малес Дариан 1 0.1
Брэдли Финк 1 0.1
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Комас Арнау 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 6 0
Конья Тимоте 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Диалло Мусса 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Джака Таулант 3 0
Ндой Дан 3 0
Комас Арнау 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Зачири Анди 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
67%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

13
14
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
46%
1
7%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2 Серветт - Цюрих 3:2
Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2
Базель
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2
Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1 Базель - Крузейдерс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 24 - 6 24
2. Серветт 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
4. Санкт-Галлен 11 5 1 5 20 - 16 16
5. Лугано 11 5 1 5 17 - 16 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 11 2 3 6 8 - 24 9
10. Цюрих 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 6 1 2 3 5 - 17 5
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 2 1 11 - 4 11
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Арнау Комас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Огюстен Жан-Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 0:0 Базель онлайн

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