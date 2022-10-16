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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Цюрих
0:0
Второй тайм: 80'
Янг Бойз
0'
21' Желтая карточка
Ниассе Шейх
35' Желтая карточка
Сантини Иван
63' Желтая карточка
Ридер Фабиан

Ход матча

15'
Камбери Линдрит
Крюезиу Мирлинд
 
21'
 
Ниассе Шейх
35'
Сантини Иван
 
57'
 
Сьерро Венсан
Ниассе Шейх
57'
 
Иттен Седрик
Элиа Мешак
57'
 
Монтейро Джоэл
Нсаме Жан-Пьер
59'
Конде Шейк
Хорншу Марк
 
59'
Тосин Айегун
Сантини Иван
 
63'
 
Ридер Фабиан
76'
 
Ррудхани Донат
Фасснахт Кристиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Янг Бойз
4.50
4.05
2.55
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
16
Хорншу
Марк
8
Сельнес
Оле
10
Маркезано
Антонио
9
Сантини
Иван
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
Цюрих
5-3-1-1
Янг Бойз
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Янг Бойз

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед

38 матчей

7.9%
92.1%
0 побед 3 ничьи 35 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы

Второй тайм

7.9%
92.1%
0 побед 3 ничьи 33 победы

61 матч

26.2%
16.4%
57.4%
16 побед 10 ничьих 35 побед

Первый тайм

24.6%
37.7%
37.7%
15 побед 23 ничьи 23 победы

Второй тайм

21.3%
24.6%
54.1%
13 побед 15 ничьих 33 победы

История матчей

С
4:0
С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.18
Тосин Айегун 1 0.09
Джемаили Блерим 1 (1) 0.09
Маркезано Антонио 1 0.09
Ронер Фабиан 1 0.09
Крюезиу Мирлинд 1 0.09
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 6 0.55
Иттен Седрик 5 (1) 0.45
Элиа Мешак 3 0.27
Канга Вилфрид 3 0.27
Ридер Фабиан 2 0.18
Фасснахт Кристиан 1 0.09
Угриниц Филип 1 0.09
Нгамалё Николас 1 0.09
Зесигер Седрик 1 0.09
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантини Иван 3 0
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Ниассе Шейх 3 0
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 1 1
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Lewin Blum 2 0
Иттен Седрик 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Забито

7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
14%
5
22%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
29%
7
30%
76-90

Пропущено

20
7
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
25%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1
Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 11 7 3 1 24 - 6 24
2. Серветт 0:0 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 11 5 3 3 19 - 18 18
4. Санкт-Галлен 11 5 1 5 20 - 16 16
5. Лугано 11 5 1 5 17 - 16 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 0:0 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 10 3 3 4 14 - 13 12
9. Винтертур 11 2 3 6 8 - 24 9
10. Цюрих 0:0 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 0:0 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 0:0 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Лугано 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Винтертур 6 1 2 3 5 - 17 5
9. Люцерн 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Цюрих 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 6 3 2 1 11 - 4 11
2. Сьон 5 3 1 1 12 - 9 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 0:0 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
8. Санкт-Галлен 5 1 0 4 8 - 11 3
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 0:0 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Янг Бойз Иттен Седрик 6 (4)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Серветт Дулин Давид 5
Люцерн Симани Денис 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Сантини Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ниассе Шейх получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Крюезиу Мирлинд уходит с поля. Камбери Линдрит выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Янг Бойз
4.50
4.05
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Янг Бойз онлайн

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