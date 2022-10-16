Тур: 11. Стадион: Летцигрунд.
0'
21' Желтая карточкаНиассе Шейх
35' Желтая карточкаСантини Иван
63' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
90'+4
Ход матча
21'
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 10
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
16
Хорншу
Марк
17
Рюэгг
Кевин
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Али МохамедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Цюрих
Янг Бойз
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед
38 матчей
7.9%
92.1%
0 побед 3 ничьи 35 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 14 ничьих 23 победы
Второй тайм
7.9%
92.1%
0 побед 3 ничьи 33 победы
61 матч
26.2%
16.4%
57.4%
16 побед 10 ничьих 35 побед
Первый тайм
24.6%
37.7%
37.7%
15 побед 23 ничьи 23 победы
Второй тайм
21.3%
24.6%
54.1%
13 побед 15 ничьих 33 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.18
|Тосин Айегун
|1
|0.09
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.09
|Маркезано Антонио
|1
|0.09
|Ронер Фабиан
|1
|0.09
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.09
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|6
|0.55
|Иттен Седрик
|5 (1)
|0.45
|Элиа Мешак
|3
|0.27
|Канга Вилфрид
|3
|0.27
|Ридер Фабиан
|2
|0.18
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.09
|Угриниц Филип
|1
|0.09
|Нгамалё Николас
|1
|0.09
|Зесигер Седрик
|1
|0.09
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантини Иван
|3
|0
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Ниассе Шейх
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Забито
7
23
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
1
14%
5
22%
1-15
2
29%
2
9%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
29%
7
30%
76-90
Пропущено
20
7
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
10%
1
14%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
25%
2
29%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1
Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2 Цюрих - Люцерн 0:0
Янг Бойз
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Лугано 3:0
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|24 - 6
|24
|2.
|Серветт
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|11
|5
|3
|3
|19 - 18
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|5.
|Лугано
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|9.
|Винтертур
|11
|2
|3
|6
|8 - 24
|9
|10.
|Цюрих
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Лугано
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Винтертур
|6
|1
|2
|3
|5 - 17
|5
|9.
|Люцерн
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|2.
|Сьон
|5
|3
|1
|1
|12 - 9
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|0
|4
|8 - 11
|3
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|6 (4)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Люцерн
|Симани Денис
|1 3