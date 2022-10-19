Тур: 12. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 10366
3:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолДрэгер Мохамед
1:1
9' ГолЛатте Лат Эммануэль
1:2
40' ГолГийемено Джереми
2:2
45' ГолДрэгер Мохамед
3:2
51' ПенальтиМайер Макс
65' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
67' Желтая карточкаМайер Макс
67' Желтая карточкаГвидотти Стефано
74' Желтая карточкаШмидт Исаак
3:3
83' ГолФон Моос Юлиан
86' Желтая карточкаБурч Марко
87' Желтая карточкаЭмини Лорик
87' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
90'+5
Ход матча
7'
1:0
9'
40'
45'
2:2
51'
3:2
65'
67'
67'
74'
83'
86'
87'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
46
Бурч
Марко
20
Дорн
Пиус
31
Эмини
Лорик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Нападающий
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Аколо ЧадракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Люцерн
Санкт-Галлен
32 матча
84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
21.9%
3.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед
25 матчей
32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед
57 матчей
47.4%
22.8%
29.8%
27 побед 13 ничьих 17 побед
Первый тайм
40.4%
31.6%
28%
23 победы 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
24 победы 15 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|4 (1)
|0.36
|Бурч Марко
|2
|0.18
|Соргич Деян
|2
|0.18
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.18
|Дорн Пиус
|1
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.09
|Гентнер Кристиан
|1
|0.09
|Белоко Стефан
|1
|0.09
|Шадер Софьян
|1
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.09
|Кадак Якуб
|1
|0.09
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0.25
|Гёртлер Лукас
|3 (1)
|0.25
|Аколо Чадрак
|3
|0.25
|Гийемено Джереми
|3
|0.25
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.25
|Шуберт Фабиан
|3
|0.25
|Шмидт Исаак
|1
|0.08
|Гиндо Дауда
|1
|0.08
|Christian Witzig
|1
|0.08
|Карлен Грегори
|1
|0.08
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симани Денис
|3
|1
|Фрыдек Мартин
|3
|1
|Дрэгер Мохамед
|3
|1
|Белоко Стефан
|4
|0
|Яшари Ардон
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Майер Макс
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|0
|1
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Бека Исмаил
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|5
|1
|Шмидт Исаак
|3
|1
|Matej Maglica
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|3
|0
|Стильхарт Базиль
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|1
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Гиндо Дауда
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гийемено Джереми
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
13
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
5
42%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
18
24
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
6
25%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
20%
5
28%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0
Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|28 - 7
|27
|2.
|Серветт
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|8.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Сьон
|Бальтазар
|5