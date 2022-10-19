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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 10366
Люцерн
3:3
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
7' Гол
Дрэгер Мохамед
1:1
9' Гол
Латте Лат Эммануэль
1:2
40' Гол
Гийемено Джереми
2:2
45' Гол
Дрэгер Мохамед
3:2
51' Пенальти
Майер Макс
65' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
67' Желтая карточка
Майер Макс
67' Желтая карточка
Гвидотти Стефано
74' Желтая карточка
Шмидт Исаак
3:3
83' Гол
Фон Моос Юлиан
86' Желтая карточка
Бурч Марко
87' Желтая карточка
Эмини Лорик
87' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
90'+5
1
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
5
Симани
Денис
46
Бурч
Марко
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
31
Эмини
Лорик
7
Майер
Макс
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
19
Гиндо
Дауда
22
Латте
Лат
Эммануэль
37
Christian
Witzig
8
Кинтилья
Хорди
33
Шмидт
Исаак
9
Гийемено
Джереми
77
Аколо
Чадрак
Люцерн
4-3-1-2
Санкт-Галлен
4-5-1

История личных встреч

Люцерн
Санкт-Галлен

32 матча

84.4%
15.6%
27 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.9%
25%
3.1%
23 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
21.9%
3.1%
24 победы 7 ничьих 0 побед

25 матчей

32%
68%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 18 побед

57 матчей

47.4%
22.8%
29.8%
27 побед 13 ничьих 17 побед

Первый тайм

40.4%
31.6%
28%
23 победы 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
24 победы 15 ничьих 18 побед

История матчей

С
4:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
2:2
К
1:3
С
0:0
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
1:0
С
1:4
С
0:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
С
2:3
С
3:1
С
3:0
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
1:4
С
0:1
С
1:0
К
2:3
С
0:1
С
6:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:1
С
4:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:4
С
1:1
С
1:2
С
4:0
ТМС
1:1
С
3:1
С
2:3
К
1:4
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 4 (1) 0.36
Бурч Марко 2 0.18
Соргич Деян 2 0.18
Дрэгер Мохамед 2 0.18
Дорн Пиус 1 0.09
Абубакар-Анкра Асума 1 0.09
Гентнер Кристиан 1 0.09
Белоко Стефан 1 0.09
Шадер Софьян 1 0.09
Шюрпф Паскаль 1 0.09
Кадак Якуб 1 0.09
Фрыдек Мартин 0 0
Яшари Ардон 0 0
Ташар Варол 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латте Лат Эммануэль 3 0.25
Гёртлер Лукас 3 (1) 0.25
Аколо Чадрак 3 0.25
Гийемено Джереми 3 0.25
Фон Моос Юлиан 3 0.25
Шуберт Фабиан 3 0.25
Шмидт Исаак 1 0.08
Гиндо Дауда 1 0.08
Christian Witzig 1 0.08
Карлен Грегори 1 0.08
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кинтилья Хорди 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симани Денис 3 1
Фрыдек Мартин 3 1
Дрэгер Мохамед 3 1
Белоко Стефан 4 0
Яшари Ардон 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Майер Макс 2 0
Эмини Лорик 2 0
Бурч Марко 2 0
Шюрпф Паскаль 0 1
Гентнер Кристиан 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Бека Исмаил 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 1
Шмидт Исаак 3 1
Matej Maglica 4 0
Латте Лат Эммануэль 3 0
Стильхарт Базиль 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 1
Фалльци Альберт 2 0
Гиндо Дауда 2 0
Christian Witzig 2 0
Кинтилья Хорди 1 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гийемено Джереми 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Patrick Sutter 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
13
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
4
31%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
5
42%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

18
24
11 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
17%
6
25%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
4
22%
5
21%
31-45
5
28%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
11%
3
13%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
20%
5
28%
1-15
2
13%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
2
13%
3
17%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сьон - Люцерн 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Люцерн - Арау 6:0
Беллинцона - Люцерн 0:1 Винтертур - Люцерн 0:6 Люцерн - Серветт 0:2 Люцерн - Сьон 2:0 Шёц - Люцерн 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Лугано - Люцерн 1:2 Цюрих - Люцерн 0:0 Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Нюрнберг - Санкт-Галлен 4:3
Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Сьон 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Штуттгарт - Санкт-Галлен 3:0 FC Rorschach-Goldach - Санкт-Галлен 0:15 Брюль - Санкт-Галлен 2:4 Санкт-Галлен - Люцерн 4:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 8 3 1 28 - 7 27
2. Серветт 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 12 5 3 4 19 - 19 18
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Лугано 12 5 1 6 18 - 20 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 11 3 4 4 17 - 16 13
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
9. Люцерн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 6 3 1 2 12 - 10 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
Весь список
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