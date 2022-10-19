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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: . Зрители: 3307
Лугано
1:4
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
21' Гол
Нсаме Жан-Пьер
1:1
26' Гол
Циглер Рето
37' Желтая карточка
Целар Жан
40' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
57' Желтая карточка
Ниассе Шейх
60' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
64' Желтая карточка
Думбия Усман
1:2
68' Гол
Гарсия Улиссес
79' Желтая карточка
Дапрела Фабио
1:3
80' Гол
Имери Кастриот
86' Желтая карточка
Uran Bislimi
90' Желтая карточка
Иттен Седрик
1:4
90' Гол
Иттен Седрик
90'+6
1
Саипи
Амир
17
Валенсуэла
Мильтон
15
Май
Ларс-Лукас
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
10
Боттани
Маттиа
22
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Ниассе
Шейх
8
Сьерро
Венсан
7
Угриниц
Филип
11
Иттен
Седрик
18
Нсаме
Жан-Пьер
Лугано
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед

История матчей

С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (3) 0.42
Циглер Рето 2 0.17
Саббатини Хонатан 2 0.17
Бабич Борис 2 0.17
Боттани Маттиа 1 0.08
Штеффен Ренато 1 0.08
Маю Хишам 1 0.08
Хайле-Селассие Марен 1 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.08
Де Кейрос Ноа 1 0.08
Махмуд Хадж 1 0.08
Думбия Усман 0 0
Валенсуэла Мильтон 0 0
Allan Arigoni 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 7 0.58
Иттен Седрик 6 (1) 0.5
Элиа Мешак 3 0.25
Канга Вилфрид 3 0.25
Ридер Фабиан 2 0.17
Фасснахт Кристиан 1 0.08
Угриниц Филип 1 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.08
Нгамалё Николас 1 0.08
Зесигер Седрик 1 0.08
Имери Кастриот 1 0.08
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Монтейро Джоэл 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 3 1
Allan Arigoni 4 0
Целар Жан 3 0
Думбия Усман 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Саипи Амир 2 0
Циглер Рето 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Маю Хишам 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Uran Bislimi 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 4 1
Ниассе Шейх 4 0
Гарсия Улиссес 1 1
Иттен Седрик 2 0
Нсаме Жан-Пьер 2 0
Али Мохамед 2 0
Ридер Фабиан 2 0
Lewin Blum 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Нгамалё Николас 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
1
11%
5
33%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
60%
4
33%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
27
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
7
37%
9
33%
76-90

Пропущено

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
1
13%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4
Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 8 3 1 28 - 7 27
2. Серветт 11 5 4 2 12 - 9 19
3. Сьон 12 5 3 4 19 - 19 18
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Лугано 12 5 1 6 18 - 20 16
6. Грасcхоппер 11 3 5 3 19 - 21 14
7. Базель 10 3 4 3 15 - 12 13
8. Люцерн 11 3 4 4 17 - 16 13
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 11 0 5 6 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 5 3 2 0 13 - 8 11
5. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
6. Базель 5 2 2 1 9 - 6 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
9. Люцерн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 6 3 1 2 12 - 10 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
5. Серветт 5 1 2 2 3 - 5 5
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
10. Цюрих 5 0 2 3 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
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      40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Целар Жан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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