Тур: 12. Стадион: Корнаредо. Зрители: 3307
0'
0:1
21' ГолНсаме Жан-Пьер
1:1
26' ГолЦиглер Рето
37' Желтая карточкаЦелар Жан
40' Желтая карточкаРюэгг Кевин
57' Желтая карточкаНиассе Шейх
60' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
64' Желтая карточкаДумбия Усман
1:2
68' ГолГарсия Улиссес
79' Желтая карточкаДапрела Фабио
1:3
80' ГолИмери Кастриот
86' Желтая карточкаUran Bislimi
90' Желтая карточкаИттен Седрик
1:4
90' ГолИттен Седрик
90'+6
Ход матча
21'
0:1
26'
1:1
37'
40'
57'
64'
68'
1:2
79'
80'
1:3
86'
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 8
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
25 Uran Bislimi
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
32 Ридер ФабианНападающий
- Нападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
20%
63.3%
5 побед 6 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|5 (3)
|0.42
|Циглер Рето
|2
|0.17
|Саббатини Хонатан
|2
|0.17
|Бабич Борис
|2
|0.17
|Боттани Маттиа
|1
|0.08
|Штеффен Ренато
|1
|0.08
|Маю Хишам
|1
|0.08
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.08
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.08
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.08
|Махмуд Хадж
|1
|0.08
|Думбия Усман
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|7
|0.58
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.5
|Элиа Мешак
|3
|0.25
|Канга Вилфрид
|3
|0.25
|Ридер Фабиан
|2
|0.17
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.08
|Угриниц Филип
|1
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.08
|Нгамалё Николас
|1
|0.08
|Зесигер Седрик
|1
|0.08
|Имери Кастриот
|1
|0.08
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|3
|1
|Allan Arigoni
|4
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Думбия Усман
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Uran Bislimi
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|4
|1
|Ниассе Шейх
|4
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|1
|Иттен Седрик
|2
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Ридер Фабиан
|2
|0
|Lewin Blum
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Нгамалё Николас
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
11%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
33%
3
20%
61-75
1
11%
5
33%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
60%
4
33%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
27
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 2
2
11%
5
19%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
7
37%
9
33%
76-90
Пропущено
19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
4
21%
1
13%
1-15
3
16%
2
25%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
3
16%
2
25%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Базель 1:0 Лугано - Серветт 1:0 Брайтенрайн - Лугано 0:4
Янг Бойз - Лугано 3:0 Цюрих - Лугано 1:2 Лугано - Санкт-Галлен 2:3 Линт - Лугано 1:5 Базель - Лугано 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лугано 3:1 Лугано - Люцерн 1:2 Лугано - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Винтертур - Лугано 1:4 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Люцерн - Янг Бойз 1:2 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Лугано 3:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Андерлехт - Янг Бойз 0:1 Schoenberg - Янг Бойз 1:10 Янг Бойз - Андерлехт 0:1 Янг Бойз - Серветт 3:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 Базель - Янг Бойз 0:0 КуПС - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лиепая 3:0 Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|28 - 7
|27
|2.
|Серветт
|11
|5
|4
|2
|12 - 9
|19
|3.
|Сьон
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|6.
|Грасcхоппер
|11
|3
|5
|3
|19 - 21
|14
|7.
|Базель
|10
|3
|4
|3
|15 - 12
|13
|8.
|Люцерн
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|11
|0
|5
|6
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|5.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|7.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|8.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|5.
|Серветт
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
|10.
|Цюрих
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
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|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|4 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Сьон
|Бальтазар
|5