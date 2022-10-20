Тур: 12. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
13' Красная карточкаСантини Иван
45' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
57' Желтая карточкаНдой Дан
67' Желтая карточкаКамбери Линдрит
83' Желтая карточкаКонде Шейк
90' Желтая карточкаЗачири Анди
90' Желтая карточкаКатич Никола
90'+4
Ход матча
13'
46'
57'
67'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
21
Пельмар
Анди
15
Адамс
Касим
27
Ндой
Дан
14
Брэдли
Финк
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
16
Хорншу
Марк
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
18 Афдияй ДонисПолузащитник
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Базель
Цюрих
40 матчей
90%
10%
36 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
10%
2.5%
35 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
60 матчей
60%
21.7%
18.3%
36 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.7%
43.3%
15%
25 побед 26 ничьих 9 побед
Второй тайм
58.3%
18.3%
23.4%
35 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.27
|Бургер Ваутер
|3
|0.27
|Ндой Дан
|2
|0.18
|Амдуни Зеки
|2
|0.18
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.18
|Малес Дариан
|1
|0.09
|Брэдли Финк
|1
|0.09
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
|Комас Арнау
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окита Жонатан
|2
|0.17
|Тосин Айегун
|1
|0.08
|Джемаили Блерим
|1 (1)
|0.08
|Маркезано Антонио
|1
|0.08
|Ронер Фабиан
|1
|0.08
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.08
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Ланг Михаэль
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Комас Арнау
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантини Иван
|3
|1
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Джемаили Блерим
|3
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0
|Окита Жонатан
|1
|1
|Сельнес Оле
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Камбери Линдрит
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Катич Никола
|1
|0
|Конде Шейк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|28 - 7
|27
|2.
|Серветт
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Сьон
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|6.
|Базель
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|8.
|Люцерн
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|12
|0
|6
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|8.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Серветт
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
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- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (2)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Сьон
|Бальтазар
|5