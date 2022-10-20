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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Базель
0:0
Конец матча
Цюрих
0'
13' Красная карточка
Сантини Иван
45' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
57' Желтая карточка
Ндой Дан
67' Желтая карточка
Камбери Линдрит
83' Желтая карточка
Конде Шейк
90' Желтая карточка
Зачири Анди
90' Желтая карточка
Катич Никола
90'+4

Ход матча

13'
 
Сантини Иван
21'
 
Конде Шейк
Хорншу Марк
45'
 
Боранияшевич Никола
46'
Диуф Энди
Брэдли Финк
 
57'
Ндой Дан
 
62'
Фрай Фабиан
Джака Таулант
 
62'
Ланг Михаэль
Пельмар Анди
 
63'
Лтайеф Сайфалла
Ндой Дан
 
64'
 
Ронер Фабиан
Красничи Бледиан
67'
 
Камбери Линдрит
74'
 
Тосин Айегун
Маркезано Антонио
74'
 
Омерагич Бечир
Сельнес Оле
75'
Зачири Анди
Амдуни Зеки
 
83'
 
Конде Шейк
90'
Зачири Анди
 
90'
 
Катич Никола

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 69 Владение мячом, % 31
1
Хитц
Mapвин
21
Пельмар
Анди
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
33
Калафьори
Рикардо
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Амдуни
Зеки
7
Миллар
Лиам
14
Брэдли
Финк
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
16
Хорншу
Марк
8
Сельнес
Оле
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
9
Сантини
Иван
Базель
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Базель
Цюрих

40 матчей

90%
10%
36 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
27.5%
10%
25 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
10%
2.5%
35 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

45%
55%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

60 матчей

60%
21.7%
18.3%
36 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.7%
43.3%
15%
25 побед 26 ничьих 9 побед

Второй тайм

58.3%
18.3%
23.4%
35 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.27
Бургер Ваутер 3 0.27
Ндой Дан 2 0.18
Амдуни Зеки 2 0.18
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.18
Малес Дариан 1 0.09
Брэдли Финк 1 0.09
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Комас Арнау 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.17
Тосин Айегун 1 0.08
Джемаили Блерим 1 (1) 0.08
Маркезано Антонио 1 0.08
Ронер Фабиан 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 0.08
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Ндой Дан 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Джака Таулант 3 0
Комас Арнау 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Зачири Анди 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Миллар Лиам 1 0
Малес Дариан 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантини Иван 3 1
Боранияшевич Никола 4 0
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Катич Никола 1 0
Конде Шейк 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
2
25%
1
25%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
4
67%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
15%
2
10%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
2
10%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
5
38%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0 Базель - Слован Братислава 0:2
Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1 Базель - Серветт 1:1
Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Цюрих - ПСВ 1:5
Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0 Цюрих - Карабах 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 8 3 1 28 - 7 27
2. Серветт 12 6 4 2 15 - 11 22
3. Сьон 12 5 3 4 19 - 19 18
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Лугано 12 5 1 6 18 - 20 16
6. Базель 11 3 5 3 15 - 12 14
7. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 24 14
8. Люцерн 11 3 4 4 17 - 16 13
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 12 0 6 6 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 11 11
5. Базель 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
9. Люцерн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 6 3 1 2 12 - 10 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Серветт 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      50'
      Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Хорншу Марк уходит с поля. Cheick Conde выходит вместо него
    • 13'
      УДАЛЕНИЕ! - Сантини Иван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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