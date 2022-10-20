Тур: 12. Стадион: Летцигрунд.
2:3
Конец матча
0'
0:1
56' ГолФофана Бубакар
0:2
59' ПенальтиФофана Бубакар
1:2
67' ГолКавабэ Хаяо
2:2
72' ГолКавабэ Хаяо
2:3
77' ГолФлюке Патрик
90' Желтая карточкаДиалло Мусса
90'+6
Ход матча
56'
0:1
59'
0:2
67'
1:2
72'
2:2
77'
2:3
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
41
Лоосли
Ноа
4
Ли
Лэй
40
Кавабэ
Хаяо
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
33
Вуйоз
Николя
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кутеса ДерекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Samba Diba
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
16 матчей
43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|6
|0.5
|Дадашов Ренат
|3
|0.25
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.25
|Болла Бендегуз
|2
|0.17
|Рибейро Томас
|2
|0.17
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.08
|Francis Momoh
|1
|0.08
|Шеттине Гильерме
|1
|0.08
|Dion Kacuri
|1
|0.08
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пушич Петар
|0
|0
|Dominik Schmid2
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.25
|Конья Тимоте
|2
|0.17
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.17
|Роделен Ронни
|1
|0.08
|Стеванович Мирослав
|1
|0.08
|Валь Тео
|1
|0.08
|Кутеса Дерек
|1
|0.08
|Бауэр Мориц
|1
|0.08
|Дулин Давид
|1
|0.08
|Кривелли Энцо
|1
|0.08
|Антунес Алексис
|1
|0.08
|Фрик Джереми
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|1
|2
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Секо Аюму
|2
|1
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Пушич Петар
|2
|0
|Рибейро Томас
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Шеттине Гильерме
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|6
|0
|Конья Тимоте
|3
|0
|Клиши Гаэль
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Диалло Мусса
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Роделен Ронни
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
67%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
6
24%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1
FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2
Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|8
|3
|1
|28 - 7
|27
|2.
|Серветт
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Сьон
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|4.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|5.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|18 - 20
|16
|6.
|Базель
|11
|3
|5
|3
|15 - 12
|14
|7.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|8.
|Люцерн
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|9.
|Винтертур
|12
|3
|3
|6
|9 - 24
|12
|10.
|Цюрих
|12
|0
|6
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|5.
|Базель
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|6.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|7.
|Винтертур
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|8.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|3.
|Лугано
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|Серветт
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Базель
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|9.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (2)
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Лугано
|Целар Жан
|8 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4
|Сьон
|Бальтазар
|5