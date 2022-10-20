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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 12. Стадион: .
Грасcхоппер
2:3
Конец матча
Серветт
0'
0:1
56' Гол
Фофана Бубакар
0:2
59' Пенальти
Фофана Бубакар
1:2
67' Гол
Кавабэ Хаяо
2:2
72' Гол
Кавабэ Хаяо
2:3
77' Гол
Флюке Патрик
90' Желтая карточка
Диалло Мусса
90'+6

Ход матча

33'
 
Флюке Патрик
Антунес Алексис
56'
0:1
Фофана Бубакар
59'
0:2
Фофана Бубакар
62'
Пушич Петар
Dominik Schmid2
 
62'
Шеттине Гильерме
Дадашов Ренат
 
62'
Francis Momoh
Giotto Morandi
 
66'
 
Валь Тео
Фофана Бубакар
66'
 
Anthony Baron2
Руй Стив
67'
Кавабэ Хаяо
(Francis Momoh)
1:2
72'
Кавабэ Хаяо
(Болла Бендегуз)
2:2
77'
2:3
Флюке Патрик
(Конья Тимоте)
79'
 
Кривелли Энцо
Кутеса Дерек
79'
 
Сеспедес Борис
Конья Тимоте
83'
Шабани Меритан
Кавабэ Хаяо
 
83'
Марграйттер Георг
Ли Лэй
 
90'
 
Диалло Мусса

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
71
Justin
Hammel
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
4
Ли
Лэй
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
27
Дадашов
Ренат
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
4
Руй
Стив
33
Вуйоз
Николя
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
9
Стеванович
Мирослав
11
Фофана
Бубакар
II
17
Кутеса
Дерек
Грасcхоппер
3-1-4-2
Серветт
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
87.5%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

16 матчей

43.8%
6.3%
49.9%
7 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.5
Дадашов Ренат 3 0.25
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.25
Болла Бендегуз 2 0.17
Рибейро Томас 2 0.17
Giotto Morandi 1 (1) 0.08
Francis Momoh 1 0.08
Шеттине Гильерме 1 0.08
Dion Kacuri 1 0.08
Герц Кристиан 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.25
Конья Тимоте 2 0.17
Флюке Патрик 2 (1) 0.17
Роделен Ронни 1 0.08
Стеванович Мирослав 1 0.08
Валь Тео 1 0.08
Кутеса Дерек 1 0.08
Бауэр Мориц 1 0.08
Дулин Давид 1 0.08
Кривелли Энцо 1 0.08
Антунес Алексис 1 0.08
Фрик Джереми 0 0
Бедья Крис 0 0
Samba Diba 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Пушич Петар 2 0
Рибейро Томас 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Шеттине Гильерме 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 6 0
Конья Тимоте 3 0
Клиши Гаэль 2 0
Валь Тео 2 0
Диалло Мусса 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Роделен Ронни 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Бедья Крис 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Руй Стив 1 0
Флюке Патрик 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
2
67%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
3
15%
2
13%
1-15
2
10%
3
19%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
5
25%
2
13%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
2
20%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
4
16%
3
30%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
6
24%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1
FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2
Серветт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Серветт - Базель 0:0 Серветт - Люцерн 1:1 Лугано - Серветт 1:0 ФК Ла-Шо-де-Фон - Серветт 0:2
Серветт - Цюрих 3:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Стад де Ньон - Серветт 1:4 Янг Бойз - Серветт 3:0 Серветт - Винтертур 1:0 Сьон - Серветт 0:0 Базель - Серветт 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 8 3 1 28 - 7 27
2. Серветт 12 6 4 2 15 - 11 22
3. Сьон 12 5 3 4 19 - 19 18
4. Санкт-Галлен 12 5 2 5 23 - 19 17
5. Лугано 12 5 1 6 18 - 20 16
6. Базель 11 3 5 3 15 - 12 14
7. Грасcхоппер 12 3 5 4 21 - 24 14
8. Люцерн 11 3 4 4 17 - 16 13
9. Винтертур 12 3 3 6 9 - 24 12
10. Цюрих 12 0 6 6 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Серветт 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Янг Бойз 5 4 1 0 13 - 2 13
3. Санкт-Галлен 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Грасcхоппер 6 3 2 1 15 - 11 11
5. Базель 6 2 3 1 9 - 6 9
6. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
7. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
8. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
9. Люцерн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Цюрих 6 0 3 3 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 6 3 1 2 12 - 10 10
3. Лугано 6 3 1 2 10 - 8 10
4. Серветт 6 2 2 2 6 - 7 8
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
7. Санкт-Галлен 6 1 1 4 11 - 14 4
8. Винтертур 5 1 1 3 3 - 7 4
9. Цюрих 6 0 3 3 4 - 11 3
10. Грасcхоппер 6 0 3 3 6 - 13 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 7 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Лугано Целар Жан 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Сьон Бальтазар 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 33'
      Антунес Алексис уходит с поля. Флюке Патрик выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:3 Серветт онлайн

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