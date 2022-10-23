Тур: 13. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
1:0
2' ГолКомас Арнау
2:0
8' ГолКомас Арнау
23' Желтая карточкаКомас Арнау
36' Желтая карточкаThibault Corbaz
48' Желтая карточкаМиллар Лиам
3:0
58' ГолБрэдли Финк
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
23'
36'
48'
58'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
15
Адамс
Касим
19
Малес
Дариан
14
Брэдли
Финк
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
28 Сене КалиПолузащитник
-
30 Каде АнтонНападающий
-
17 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрай Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
-
35 Arlind Dakaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Базель
Винтертур
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зачири Анди
|3
|0.25
|Бургер Ваутер
|3
|0.25
|Ндой Дан
|2
|0.17
|Комас Арнау
|2
|0.17
|Амдуни Зеки
|2
|0.17
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.17
|Малес Дариан
|1
|0.08
|Брэдли Финк
|1
|0.08
|Джака Таулант
|0
|0
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Фрай Фабиан
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буэсс Роман
|3 (2)
|0.23
|Samir Ramizi
|2
|0.15
|Камбери Флориан
|1
|0.08
|Родригес Франсиско III
|1
|0.08
|Ди Джусто Маттео
|1
|0.08
|Samuel Ballet
|1
|0.08
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Adrian Gantenbein
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|4
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Комас Арнау
|4
|0
|Ланг Михаэль
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Огюстен Жан-Кевин
|2
|0
|Адамс Касим
|2
|0
|Зачири Анди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Хитц Mapвин
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|5
|1
|Диаби Сулейман
|4
|0
|Michael Goncalves
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Granit Lekaj
|3
|0
|Гельми Рой
|3
|0
|Thibault Corbaz
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Абедини Эрис
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Samuel Ballet
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Камбери Флориан
|1
|0
|Adrian Gantenbein
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
0
0%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
2
14%
3
33%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
5
36%
2
22%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
1
7%
1
11%
76-90
Пропущено
13
24
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
7
29%
29%
16-30
3
23%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
5
38%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0
Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|29 - 8
|28
|2.
|Серветт
|12
|6
|4
|2
|15 - 11
|22
|3.
|Сьон
|13
|5
|4
|4
|20 - 20
|19
|4.
|Базель
|3:0
|12
|4
|5
|3
|18 - 12
|17
|5.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|2
|5
|23 - 19
|17
|6.
|Люцерн
|12
|4
|4
|4
|20 - 17
|16
|7.
|Лугано
|13
|5
|1
|7
|19 - 23
|16
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 24
|14
|9.
|Винтертур
|0:3
|13
|3
|3
|7
|9 - 27
|12
|10.
|Цюрих
|12
|0
|6
|6
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|2.
|Серветт
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|3.
|Санкт-Галлен
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Базель
|3:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Грасcхоппер
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|6.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|8.
|Винтертур
|0:3
|7
|2
|2
|3
|6 - 17
|8
|9.
|Лугано
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|15 - 5
|14
|2.
|Сьон
|7
|3
|2
|2
|13 - 11
|11
|3.
|Лугано
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|4.
|Серветт
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|5.
|Люцерн
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|6.
|Базель
|3:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|1
|4
|11 - 14
|4
|8.
|Винтертур
|0:3
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|9.
|Цюрих
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|10.
|Грасcхоппер
|6
|0
|3
|3
|6 - 13
|3
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (2)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|7 (5)
|Грасcхоппер
|Кавабэ Хаяо
|6 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|8
|Сьон
|Стожилкович Филип
|5 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 5
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 5
|Серветт
|Дулин Давид
|6
|Лугано
|Дапрела Фабио
|1 4
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 4