Дариан Малес уходит с поля. Anton Kade выходит вместо него

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

36' Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи

23' Арнау Комас получил желтую карточку от судьи

8' Г О О О О Л - Арнау Комас бьет в цель!

2' Г О О О О Л - Арнау Комас бьет в цель!