  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Базель
3:1
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
2' Гол
Комас Арнау
2:0
8' Гол
Комас Арнау
23' Желтая карточка
Комас Арнау
36' Желтая карточка
Thibault Corbaz
48' Желтая карточка
Миллар Лиам
3:0
58' Гол
Брэдли Финк
64' Желтая карточка
Зайлер Штефан
67' Желтая карточка
Малес Дариан
3:1
90' Гол
Зайлер Штефан
90'+1
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
33
Калафьори
Рикардо
34
Джака
Таулант
19
Малес
Дариан
8
Диуф
Энди
23
Бургер
Ваутер
7
Миллар
Лиам
14
Брэдли
Финк
1
Фаюлу
Тимоти
19
Adrian
Gantenbein
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
10
Ди
Джусто
Маттео
16
Арнольд
Ремо
14
Thibault
Corbaz
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
22
Камбери
Флориан
Базель
4-1-4-1
Винтертур
4-4-2

История личных встреч

Базель
Винтертур

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зачири Анди 3 0.25
Бургер Ваутер 3 0.25
Ндой Дан 2 0.17
Комас Арнау 2 0.17
Амдуни Зеки 2 0.17
Брэдли Финк 2 0.17
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.17
Малес Дариан 1 0.08
Джака Таулант 0 0
Ланг Михаэль 0 0
Фрай Фабиан 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэсс Роман 3 (2) 0.23
Samir Ramizi 2 0.15
Камбери Флориан 1 0.08
Родригес Франсиско III 1 0.08
Ди Джусто Маттео 1 0.08
Зайлер Штефан 1 0.08
Samuel Ballet 1 0.08
Манзамби Нефтали 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Adrian Gantenbein 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 4 0
Ндой Дан 4 0
Комас Арнау 4 0
Ланг Михаэль 3 0
Джака Таулант 3 0
Огюстен Жан-Кевин 2 0
Адамс Касим 2 0
Зачири Анди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Малес Дариан 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Хитц Mapвин 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 5 1
Диаби Сулейман 4 0
Michael Goncalves 4 0
Буэсс Роман 3 0
Granit Lekaj 3 0
Гельми Рой 3 0
Thibault Corbaz 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Абедини Эрис 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Samuel Ballet 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Камбери Флориан 1 0
Зайлер Штефан 1 0
Adrian Gantenbein 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
4
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
2
50%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
1
10%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
0
0%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
67%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
1
6%
1-15
1
17%
5
29%
29%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
33%
4
24%
76-90

Забито

17
10
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
4
24%
3
30%
1-15
2
12%
1
10%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
6
35%
2
20%
46-60
3
18%
1
10%
61-75
1
6%
2
20%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
3
11%
1-15
2
14%
7
26%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
6
43%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Базель - Цюрих 0:0 Серветт - Базель 0:0 Слован Братислава - Базель 3:3 Лугано - Базель 1:0
Базель - Слован Братислава 0:2 Базель - Санкт-Галлен 3:2 Арау - Базель 1:3 Жальгирис - Базель 0:1 Базель - Грасcхоппер 5:1 Базель - Пюник 3:1 Сьон - Базель 2:1 Цюрих - Базель 2:4 Базель - ЦСКА София 2:0 Allschwil - Базель 0:5 ЦСКА София - Базель 1:0 Базель - Лугано 0:2 Базель - Брондбю 2:1 Базель - Янг Бойз 0:0 Брондбю - Базель 1:0 Крузейдерс - Базель 1:1
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Винтертур - Сьон 1:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Цюрих - Винтертур 0:0 Сьон - Винтертур 1:3
Карлсруэ - Винтертур 4:0 Мерен - Винтертур 0:4 Винтертур - Люцерн 0:6 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:5 Мури - Винтертур 0:7 Винтертур - Цюрих 1:1 Серветт - Винтертур 1:0 Винтертур - Лугано 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 0:0 13 6 5 2 15 - 11 23
3. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Санкт-Галлен 0:0 13 5 3 5 23 - 19 18
5. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
6. Грасcхоппер 1:0 13 4 5 4 22 - 24 17
7. Люцерн 12 4 4 4 20 - 17 16
8. Лугано 13 5 1 7 19 - 23 16
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 0:1 13 0 6 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Серветт 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 1:0 6 3 2 1 15 - 11 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 0:1 7 0 3 4 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
3. Лугано 7 3 1 3 11 - 11 10
4. Серветт 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Грасcхоппер 1:0 7 1 3 3 7 - 13 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 0:0 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      36'
      Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Арнау Комас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Арнау Комас бьет в цель!
    • 7'
      Калафьори Рикардо уходит с поля. Каттербах Ноа выходит вместо него
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Арнау Комас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 3:1 Винтертур онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     