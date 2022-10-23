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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Цюрих
0:1
Первый тайм: 40'
Грасcхоппер
0'
17' Желтая карточка
Шеттине Гильерме
23' Желтая карточка
Конде Шейк
0:1
31' Гол
Шеттине Гильерме

Ход матча

17'
 
Шеттине Гильерме
23'
Конде Шейк
 
27'
 
Герц Кристиан
Абраши Амир
31'
0:1
Шеттине Гильерме
(Giotto Morandi)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
4.00
3.88
3.90
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
28
Метс
Кароль
23
Ронер
Фабиан
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
8
Сельнес
Оле
7
Красничи
Бледиан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
71
Justin
Hammel
77
Болла
Бендегуз
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
31
Dominik
Schmid2
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
10
Пушич
Петар
40
Кавабэ
Хаяо
8
Giotto
Morandi
95
Шеттине
Гильерме
Цюрих
3-4-2-1
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Цюрих
Грасcхоппер

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

34.5%
55.2%
10.3%
10 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.2%
17.2%
25 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

50 матчей

50%
20%
30%
25 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
10 побед 24 ничьи 16 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
25 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окита Жонатан 2 0.15
Тосин Айегун 1 0.08
Джемаили Блерим 1 (1) 0.08
Маркезано Антонио 1 0.08
Ронер Фабиан 1 0.08
Крюезиу Мирлинд 1 0.08
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 6 0.46
Дадашов Ренат 3 0.23
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.23
Болла Бендегуз 2 0.15
Рибейро Томас 2 0.15
Шеттине Гильерме 2 0.15
Giotto Morandi 1 (1) 0.08
Francis Momoh 1 0.08
Dion Kacuri 1 0.08
Герц Кристиан 0 0
Пушич Петар 0 0
Dominik Schmid2 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантини Иван 3 1
Боранияшевич Никола 4 0
Джемаили Блерим 3 0
Алити Фидан 3 0
Крюезиу Мирлинд 3 0
Окита Жонатан 1 1
Сельнес Оле 2 0
Афдияй Донис 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Камбери Линдрит 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Конде Шейк 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Катич Никола 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 1 2
Дадашов Ренат 4 0
Секо Аюму 2 1
Болла Бендегуз 3 0
Абраши Амир 2 0
Шеттине Гильерме 2 0
Пушич Петар 2 0
Рибейро Томас 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Морейра Андре 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
4
44%
2
14%
46-60
2
22%
3
21%
61-75
1
11%
2
14%
76-90

Забито

4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
25%
3
20%
1-15
1
25%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
3
27%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Забито

7
20
4 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 2
1
14%
3
15%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
1
14%
4
20%
31-45
1
14%
5
25%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

20
25
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
10%
4
16%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
2
10%
4
16%
31-45
5
25%
4
16%
46-60
4
20%
4
16%
61-75
5
25%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Базель - Цюрих 0:0 Цюрих - Янг Бойз 0:0 ПСВ - Цюрих 5:0 Цюрих - Винтертур 0:0
Цюрих - ПСВ 1:5 Грасcхоппер - Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 3:2 Будё-Глимт - Цюрих 2:1 Серветт - Цюрих 3:2 Цюрих - Арсенал 1:2 Цюрих - Лугано 1:2 Цюрих - Базель 2:4 Хартс - Цюрих 0:1 Хам - Цюрих 0:4 Цюрих - Хартс 2:1 Винтертур - Цюрих 1:1 Цюрих - Линфилд 3:0 Цюрих - Сьон 0:3 Линфилд - Цюрих 0:2 Санкт-Галлен - Цюрих 2:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Грасcхоппер - Серветт 2:3 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Сьон 4:4 Грасcхоппер - Цюрих 1:1
Штуттгарт - Грасcхоппер 2:1 FC Goldstern - Грасcхоппер 0:3 Базель - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Винтертур 3:0 Серветт - Грасcхоппер 3:1 Ветсвиль-Бонштеттен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Грасcхоппер 2:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 13 8 4 1 29 - 8 28
2. Серветт 0:0 13 6 5 2 15 - 11 23
3. Сьон 13 5 4 4 20 - 20 19
4. Санкт-Галлен 0:0 13 5 3 5 23 - 19 18
5. Базель 12 4 5 3 18 - 13 17
6. Грасcхоппер 1:0 13 4 5 4 22 - 24 17
7. Люцерн 12 4 4 4 20 - 17 16
8. Лугано 13 5 1 7 19 - 23 16
9. Винтертур 13 3 3 7 10 - 27 12
10. Цюрих 0:1 13 0 6 7 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 2 0 14 - 3 14
2. Серветт 0:0 6 4 2 0 9 - 4 14
3. Санкт-Галлен 0:0 7 4 2 1 12 - 5 14
4. Базель 7 3 3 1 12 - 7 12
5. Грасcхоппер 1:0 6 3 2 1 15 - 11 11
6. Люцерн 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Сьон 6 2 2 2 7 - 9 8
8. Винтертур 7 2 2 3 6 - 17 8
9. Лугано 6 2 0 4 8 - 12 6
10. Цюрих 0:1 7 0 3 4 3 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 15 - 5 14
2. Сьон 7 3 2 2 13 - 11 11
3. Лугано 7 3 1 3 11 - 11 10
4. Серветт 0:0 7 2 3 2 6 - 7 9
5. Люцерн 6 2 2 2 10 - 8 8
6. Грасcхоппер 1:0 7 1 3 3 7 - 13 6
7. Базель 5 1 2 2 6 - 6 5
8. Санкт-Галлен 0:0 6 1 1 4 11 - 14 4
9. Винтертур 6 1 1 4 4 - 10 4
10. Цюрих 0:1 6 0 3 3 4 - 11 3
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (2)
Янг Бойз Иттен Седрик 7 (5)
Грасcхоппер Кавабэ Хаяо 6 (2)
Люцерн Майер Макс 8
Сьон Стожилкович Филип 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 5
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 5
Серветт Дулин Давид 6
Лугано Дапрела Фабио 1 4
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Грасcхоппер
4.00
3.88
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Грасcхоппер онлайн

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